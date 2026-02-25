La antorcha vuelve a Reus para dar el pistoletazo a la 44.ª Olimpiada Escolar

La ceremonia inaugural dio ayer martes por la noche el pistoletazo de salida a semanas de deporte escolar con alumnos del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.GERARD MARTÍ

El pebetero se volvió a encender ayer en el pabellón Olímpico Municipal de Reus y la ciudad dio el pistoletazo de salida a la 44.ª edición de la Olimpiada Escolar. La antorcha olímpica salió puntualmente del Ayuntamiento para recorrer con ilusión las calles con diferentes protagonistas. Finalmente, la tradicional ceremonia sirvió para dar paso a unas semanas llenas de deporte donde los más jóvenes serán los protagonistas.

El acto contó con el ritual clásico del encendido del pebetero, el izamiento de la bandera olímpica y de los pictogramas de los diferentes deportes que se vivirán durante las próximas semanas. Finalmente, la alcaldesa Sandra Guaita, el concejal de Salud y Deportes Enrique Martín y la presidenta del Consell Esportiu del Baix Camp, Gemma Balanyà tuvieron sus palabras para animar a los niños y niñas que se enfrentan a un reto que ha marcado generaciones de jóvenes de la ciudad.

En esta edición participan alrededor de 2000 niños y niñas de 49 centros educativos del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.Gerard Marti Roig

En esta edición participan en torno a 2000 niños y niñas de 49 centros educativos del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre entre 3.º y 6.º de primaria. La Olimpiada 2026 se llevará a cabo del 2 al 20 de marzo, con doce modalidades deportivas: minibaloncesto, fútbol 7, bolos catalanes, fútbol sala, atletismo, gimnasia rítmica, ajedrez, natación, badminton, tenis mesa, pádel y ritmos y bailes.

Las instalaciones donde tendrá lugar el acontecimiento son: Pabellón Olímpico, los poliligeros municipales, los campos de fútbol municipales, Club Tennis Reus Monterols, Club Natació Reus Ploms, Reus Deportiu, Club Tennis Taula Ganxets de Reus, Escuela Sant Bernat Calvó de Reus y las pistas de bolos Benjamí Martorell de Castellvell del Camp.

Capital del Baloncesto

Este año, las responsables del pregón fueron Paula Pérez, Natàlia Rojas y Laia Batista, capitanas de los equipos sénior femeninos del Reus Deportiu, Pare Manyanet y La Salle-Ploms respectivamente. Las tres animaron a los nuevos participantes de la Olimpiada en un año en el que el baloncesto es protagonista, porque Reus es la Capital del Baloncesto Femenino de Cataluña.

Durante el acto, se entregó a Arlet Inglés Mena, de la Escuela Santa Caterina de Vinyols i els Arcs, el premio al cartel ganador de la 44.ª Olimpiada Escolar. En esta edición se presentaron un total de 17 carteles. Finalmente, un niño y una niña de categoría alevín de todos los centros participantes han actuado como capitanes de su escuela. El juramento de todos los participantes y el reparto de los diplomas de participación clausuraron el acto.