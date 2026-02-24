Reus, la 6.ª ciudad de Cataluña con un mayor número de start-ups

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Reus se consolida como el sexto municipio catalán con más start-ups, situándose detrás de Barcelona, Sant Cugat, Terrassa, Gerona y Mataró. Según el informe 'Análisis del ecosistema start-up en Cataluña 2026' impulsado por ACCIÓ, la ciudad destaca como la única fuera de Barcelona y Gerona entre las diez primeras del ranking, reflejando la consolidación de los servicios de soporte en empresas emergentes.

El crecimiento de Reus se ve reforzado por la Incubadora REDESSA, que ha atendido a 145 start-ups desde su inicio hace seis años, incubando 71 y generando 208 puestos de trabajo con una facturación acumulada de 5,2 millones de euros. Josep Baiges, concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento y consejero delegado de REDESSA, subraya que «esta posición confirma que Reus avanza hacia un modelo económico basado en el conocimiento, la innovación y el talento».

Además de la incubadora, REDESSA organiza actividades como el Reus Start-ups Summit y el Demo Day, que permiten a las empresas emergentes presentar sus proyectos a inversores y conectar con otros parques científicos y tecnológicos de España, como los miembros del APTE. Esta semana, cuatro start-ups de REDESSA participarán en el Demo Day en el Fòrum Transfiere de Málaga.

Este impulso en el sector tecnológico e innovador refuerza la distinción de Reus como Ciudad de Ciencia e Innovación, la única catalana fuera del área metropolitana de Barcelona, que forma parte de la red Red Innpulso y reconoce los proyectos de investigación, innovación y sostenibilidad que sitúan la ciudad como referente en emprendeduría y calidad de vida.