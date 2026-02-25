La ropa de Sardina di Mare llegará a Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La tienda de ropa de hombre Sardina di Mare abrirá un nuevo local a Reus. En concreto, se instalará entre la plaza de Delgaducho y la calle de Llovera, en el lugar que, históricamente, había ocupado Fotografia Niepce antes de su traslado al arrabal de Santa Anna. Especializada en colecciones de verano y de diseño italiano, Sardina di Mare tiene establecimientos en Cambrils, Sitges e Ibiza. Además, sus piezas se pueden encontrar en comercios de Salou, Formentera y los Países Bajos.