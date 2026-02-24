La N-340 en Tarragona, la carretera más peligrosa de España: concentra 3 accidentes graves en 3 años

Un tramo de la N-340 a su paso por Mont-roig del Camp (Baix Camp) ha sido identificado como la carretera más peligrosa de España, según el último estudio del RACC. El informe, basado en la metodología iRAP, señala que casi seis kilómetros de vía convencional concentran el índice de riesgo más alto de toda la red estatal de carreteras.

En este tramo, la intensidad media diaria alcanza los 2.319 vehículos, y durante el periodo analizado se registraron tres accidentes con víctimas mortales o heridos graves, lo que dispara su índice de siniestralidad. Este dato sitúa a la N-340 muy por encima del segundo tramo más peligroso del país.

La provincia de Tarragona aparece además en otro ranking relevante: la N-420, que conecta Tarragona con Córdoba, es la segunda carretera del Estado con más kilómetros catalogados como de riesgo “elevado” o “muy elevado”, sumando 149 kilómetros peligrosos. En total, Cataluña acumula 201 kilómetros con riesgo alto o muy alto, ligeramente por debajo de la media estatal.

A nivel nacional, el estudio indica que el 11,8% de la red estatal presenta riesgo elevado o muy elevado, lo que equivale a 3.122 kilómetros. Aunque la siniestralidad global ha disminuido desde 2010, por primera vez en 15 años aumenta el riesgo en autopistas y autovías respecto al trienio anterior.

El informe también evidencia que las carreteras convencionales —de calzada única y un carril por sentido— concentran los tramos más peligrosos del país. De hecho, los diez segmentos con mayor riesgo pertenecen a este tipo de vías. Durante el periodo 2022-2024 se registraron 3.873 accidentes graves o mortales en toda la red estatal.