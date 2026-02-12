La vida en la calle Lepant días después del incendio

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los vecinos de la calle Lepant se llevaron un buen susto la madrugada del 31 de enero cuando una larga llamarada emergió de los contenedores ubicados a la altura del número 20 de esta calle. El aviso se dio pasada la medianoche y los Bomberos dieron por extinguido el incendio cerca de las 3 horas. No obstante, los efectos fueron evidentes: dos coches afectados, el cual uno todavía estaba allí, los contenedores completamente calcinados y desperfectos en el escaparate de dos negocios, una peluquería y una escuela de costura, y en los balcones de varios pisos del bloque número 10 de la calle Pare Gil. Tal como recuerda Montserrat, tesorera de la comunidad del bloque afectado y que vive en el balcón justo delante de donde se originó el fuego, «miré por la ventana y vi una gran llama. Fue un gran susto». «Nos cerramos y esperamos a los Bomberos, nosotros teníamos el fuego delante, pero a los vecinos de los pisos de encima se los llenó de humo. Les era imposible respirar», recuerda.

Los desperfectos llegaron a ser tan importantes que, según explica, «los peritos enviados por la constructora dijeron que tenían que avisar a otra persona». Más de una semana después, tan sólo los peritos particulares de los pisos afectados han sido los que han podido llevar a cabo su tarea, pero el bloque y los negocios todavía esperan. Con respecto a los vecinos, los balcones quedaron muy afectados: los materiales de las barandillas y los cristales quedaron destrozados, de la misma manera que las plantas y varios objetos que estaban allí. En cuanto a la Escuela de Moda Olivia, reventaron los cristales a causa del calor y afectó de manera importante al local y algunas máquinas. «Tengo suerte que el local es grande, porque así he cerrado la parte afectada y he podido continuar con la actividad con el resto de espacio. Si no, estaría obligada a cerrar», explica la propietaria del negocio. Con respecto a los daños en la instalación eléctrica, rápidamente los operarios repararon los desperfectos y la mayoría de los vecinos ya han recuperado el suministro eléctrico y la conexión en Internet.

El incendio tuvo lugar la madrugada del pasado 31 de enero en unos contenedores

«Ahora estamos con todo el tema de aseguradoras en proceso, esperando que los peritos nos den una respuesta», añaden desde la escuela de moda. Una situación similar a la de los vecinos del bloque de pisos afectado: Estamos en proceso. Tenemos que hacer por Internet todo el tema de reclamación en el ámbito patrimonial, tenemos que ir a Hacienda en unos días y esperando al perito. Esperamos volver cuanto antes mejor a la normalidad». Ahora bien, tanto desde el negocio como los vecinos critican el Ayuntamiento por la ubicación de los contenedores. «Reclamé al Ayuntamiento el año 2022, cuando nos les colocaron, una respuesta de por qué los colocaban, además tan cerca del balcón. Si hubieran estado en otro lugar o dejando una distancia mayor quizás los desperfectos habrían sido menores», comenta a Montserrat. Según explica la tesorera, en su momento no recibió una respuesta y, por lo tanto, opina que el consistorio es parte responsable del incidente.