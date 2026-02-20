Reus supera los 110.000 habitantes: ¿de dónde vienen los nuevos vecinos?

Reus ha superado la cifra de 110.000 habitantes, consolidándose como una de las ciudades de mayor crecimiento del Camp de Tarragona. Según datos del INE y del Idescat, a 1 de enero de 2025 la población alcanzaba los 111.000 habitantes, y actualmente ya se contabilizan 114.000 reusenses, según cifras facilitadas por el Ayuntamiento. «No es un crecimiento esporádico, sino sostenido, y eso nos obliga a planificar la ciudad a largo plazo», asegura el concejal de Servicios Generales, Manel Muñoz.

Gran parte de este incremento se debe a la migración interna, con más del 63% de los nuevos vecinos procedentes de otros municipios de Cataluña o del resto de España. Desde 2020, esta tendencia ha crecido un 35%, motivada por la salida de población de las grandes capitales. También ha aumentado la llegada de ciudadanos internacionales, principalmente de Marruecos, Colombia, Venezuela, Rumanía, Perú, Argentina y, desde 2022, Ucrania debido al conflicto bélico.

El factor natural, es decir, el balance entre nacimientos y defunciones, tiene un peso menor en este crecimiento. Entre 2020 y 2024 se registraron más defunciones que nacimientos, aunque 2025 podría ser el primer año con un crecimiento natural positivo. En paralelo, alrededor de 200 personas abandonan Reus cada año para mudarse al extranjero.

El aumento poblacional genera desafíos importantes, sobre todo en vivienda. Muñoz recuerda que se están levantando 200 pisos asequibles en Mas Iglesias y en el Complex Riera, y se ha implementado un protocolo de adquisición de viviendas para alquiler social que ya ha sumado siete inmuebles al parque municipal. Además, varios solares han sido cedidos a la Generalitat para construir nuevos domicilios, como en los calles Ball de Diables y Vilafortuny, con 129 unidades aprobadas.

Los servicios también requieren adaptación. Con el sur de la ciudad como principal área de crecimiento, se ha iniciado la construcción de la escuela infantil municipal L’Ametller, que abrirá previsiblemente en el curso 2026-27. Además, se proyecta la integración de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en el Campus Bellissens, junto a la futura estación intermodal, la nueva terminal de autobuses y el TramCamp, mejorando la conectividad y la infraestructura urbana.

«Queremos que Reus sea atractiva no solo para vivir, sino también para trabajar», afirma Muñoz, recordando la necesidad de crear empleo estable y de calidad. El consistorio está impulsando ordenanzas fiscales que favorezcan la implantación de sectores estratégicos, como el agroalimentario y el tecnológico, para garantizar que el crecimiento poblacional vaya acompañado de desarrollo económico sostenible y mejoras en la calidad de vida.