El Consejo prevé tener la nueva RLT terminada entre en junio y julio

El presidente del Consejo Comarcal del Baix Camp, Joan Josep García, afirmó ayer martes 24 de febrero que la previsión es que la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RLT) de la plantilla se defina entre en junio y en julio. Lo afirmó durante el pleno del Consejo Comarcal donde defendió la acción del equipo de gobierno que, según asegura, está destinando «muchos esfuerzos» al sacar adelante esta RLT, aunque admitió un ligero retraso en su definición. Al mismo tiempo, aprovechó para dar respuesta a las críticas tiradas desde el comité de empresa del ente en referencia a la lentitud al definir esta nueva RLT: «Aunque puedo entender su posición, no la comparto. Disponemos ya de una propuesta de calendario reajustado con plazos concretos que se presentará en la siguiente comisión prevista para el próximo martes».

«En ningún momento es un aplazamiento indefinido. Defendemos que uno de los aspectos claves para definir esta RLT es asegurar la financiación necesaria para poder aplicarlo efectivamente y evitar que quede en papel mojado», defendió García, que al mismo tiempo comentó que se está trabajando con el Foro Comarcal para garantizar una mejor financiación para los consejos comarcales, ya que, «si no supone una dificultad para una institución como la nuestra asumir los incrementos aprobados desde el Estado».

Admiten un retraso de un mes y medio, aunque aseguran ir por buen camino

Con respecto a esta temática el único grupo de la oposición a que levantó el dedo fue Ara, que presentó una pregunta con relación a las denuncias hechas desde el comité. «La sensación que tienen los trabajadores es que la falta de comunicación provoca desconexión y la sensación que hay es que hay una cierta dejadez en cuestiones como la aprobación de la RLT», aseveró al portavoz de Ara en el Consejo Comarcal del Baix Camp, Daniel Rubio. El presidente del ente defendió que, aunque había un retraso «de un mes y medio», se estaban destinando esfuerzos desde el equipo de gobierno por encontrar la financiación: «De nada sirve aprobar una RLT en junio y decir a los trabajadores que la financiación será dentro de tres años».

En este mismo plenario se aprobó el expediente de la masa salarial del Consejo Comarcal y de sus entes dependientes durante el ejercicio 2025. Estos suman 3,4 millones de euros por parte del Consejo, 2,3 millones de Comaigua, 5,8 millones para Secomsa y de 2,6 millones para Secomsa Cambrils. Esta salió adelante gracias al voto a favor de todos los grupos a excepción de Vox, que se abstuvo.