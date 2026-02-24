Mapa gastronómico: descubre los 16 restaurantes de Tarragona recomendados por la Guía Michelin 2026

La provincia de Tarragona ha logrado colocar 16 de sus restaurantes entre los recomendados por la Guía Michelin 2026, consolidándose como un referente gastronómico en el país. El anuncio se realizó durante un acto que tuvo lugar en el Auditorio de Girona y que reunió a más de 200 profesionales del sector.

Entre los establecimientos distinguidos se encuentran L’Alkimista, Ferran Cerro y VÍTRIC Taverna Gastronòmica en Reus, L’Hort en Arnes, El Terrat y Barquet en Tarragona ciudad, Gaudium en Altafulla, La Llotja en L’Ametlla de Mar, Hiu, Miramar y Bresca en Cambrils, Celler Joan Pàmies en Riudoms, La Morera de Pablo & Ester en Salou, Cal Travé en Solivella, Vinum en Torroja del Priorat y Els Jardins del Tancat en Alcanar.

Cataluña, con un total de 151 restaurantes recomendados, representa casi un 20% del total de España, destacando la fuerza y diversidad de su gastronomía. La distribución refleja la vitalidad del sector: 83 en Barcelona, 39 en Girona, 16 en Tarragona y 13 en Lleida, con presencia en 76 municipios de toda la comunidad.

Durante el acto, Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank en Catalunya, resaltó el dinamismo de la restauración, describiéndola como un sector “estratégico que combina tradición y modernidad”. También subrayó el apoyo de CaixaBank a través de Food&Drinks, su división especializada en soluciones para restaurantes, bares y cafeterías, que refuerza la profesionalización y sostenibilidad del sector.