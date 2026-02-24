El sueño de Gaudí, Toda y Ribera por Poblet

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Antoni Gaudí, Eduard Toda y Josep Ribera eran tres buenos amigos. Los futuros arquitecto, historiador y cirujano se conocieron en su tierna infancia y, juntos, se permitieron la licencia de soñar. Con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, los compañeros de instituto idearon un proyecto de restauración del Monasterio de Santa Maria de Poblet. No acabaría fructificando por los designios del destino, pero marcaría la personalidad de tres eminencias. Ahora, la historia ha quedado plasmada en el libro y obra de teatro El somni de Gaudí, Toda i Ribera, del dramaturgo Jordi Folck y el historiador Jordi Rius, que se presentará esta tarde, a las 19 horas. en el Círcol. «Había un vacío narrativo muy importante en la historia de Gaudí; se habla mucho de la Sagrada Familia, pero antes ¿qué?», reflexiona Folck.

Fue en unas colonias de verano hacia 1870 en l'Espluga de Francolí que empezaron a planificar la magna obra. Poblet había quedado destrozado a raíz de la desamortización de Mendizábal y las tumbas e imágenes fueron saqueadas. Los tres quedaron dolidos frente las ruinas y se conjuraron en unir esfuerzos por devolver a la vida el complejo caído en desgracia. Querían vender productos artesanos, cobrar entrada, pedir que llegara el ferrocarril para impulsar el turismo... «Era un sueño imposible», se sincera Folck. El proyecto no se pudo llevar a cabo, directamente, porque los tres amigos separaron sus caminos. No obstante, Eduard Toda volvería y encabezaría la restauración del monasterio en el siglo XX.

Rius menciona que Poblet es el nudo, pero el relato se conforma con dos historias adicionales: «Lo tenemos que envolver en el Reus de la segunda mitad del siglo XIX y, además, hablamos de la amistad entre Toda, Ribera y Gaudí que, familiarmente, no tienen nada que ver, y, económicamente, tampoco». De perfiles y orígenes diferentes, los tres genios acabarían forjando una amistad duradera. Juntos, crearían la revista satírica El Arlequín, irían de excursión por el territorio —a Alcover, Tarragona, la Boella, la Buada, etcétera— y compartirían el sueño de Poblet.

Los tres eran adolescentes en el momento en que asumieron el reto

«Si tuviéramos que buscar un eslogan, podría ser Una gran obra sobre Reus: es una obra teatral establecida en Reus, en un momento determinado en que confluyen tres genios, y dos reusenses, Rius y yo, nos hemos puesto para investigar y darles vida», reflexiona Folck. «Nos llena de orgullo como reusenquistes», añade. «Ya que soy reusense y militante, me ha hecho mucha ilusión; nunca había escrito nada específicamente de Reus», incorpora Rius. «Hemos intentado reflejar fielmente el Reus de aquellos años», remata el historiador.

La obra se espera que pueda presentarse por múltiples municipios, como Móra d'Ebre, Balaguer o Barcelona. Para interpretar los papeles de los tres amigos, se han buscado jóvenes con una dicción perfecta. «Toda no puede hablar mal el catalán; Gaudí no puede hablar mal el catalán», explica Rius.