L'any Gaudí de Reus programa más de un centenar de acciones en una programación «viva» que reivindica «el origen» del genio

L'any Gaudí de Reus ha programado más de un centenar de acciones en una programación «viva» en el marco de la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Hasta finales de año, se han organizado conferencias, jornadas científicas y divulgativas, simposios, actividades pedagógicas y exposiciones para difundir la figura del genio y reivindicar su «origen».

En la presentación de este lunes, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha remarcado la importancia de la documentación que se expone al Museo de Reus, la cual se salvó del incendio del taller del arquitecto en 1936, ya que las piezas fueron dadas en 1933. También ha realzado la inauguración de una nueva sala inmersiva en el Gaudí Centre Reus y el refuerzo de la Ruta Gaudí-Reus, entre otros.