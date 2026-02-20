La Sagrada Familia culmina la Torre de Jesús y alcanza la altura máxima, de 172,5 metros

La Sagrada Familia ha culminado este viernes la Torre de Jesús, la central de la basílica, y alcanza así la altura máxima, de 172,5 metros. Las maniobras de colocación del brazo superior son el último elemento que quedaba en la parte alta del templo. De hecho, desde el 2017, la Torre de Jesús no ha parado de crecer.

A finales de octubre se inició el proceso de instalación de la cruz, que ha constado de varias fases. Primero se colocó el brazo inferior, posteriormente los horizontales y este viernes el superior. La estructura de la basílica queda ahora acabada por la parte alta, 144 años después de que Antoni Gaudí pusiera la primera piedra. La inauguración se prevé para el 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto.