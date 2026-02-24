En marcha el Observatori TIC Catalunya Sud para recoger datos específicos de ámbito territorial

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Clúster TIC Sud impulsa el Observatori TIC Catalunya Sud con el objetivo de recopilar datos de las empresas del sector TIC de la demarcación de Tarragona para integrarlas en el Baròmetre del Sector Tecnològic de Cataluña, un estudio impulsado por el Cercle Tecnològic que este año llega a la 18.ª edición. Esta iniciativa permitirá reforzar la visión territorial dentro del marco global del Baròmetre y obtener una radiografía específica y profundizada de la realidad de la Cataluña Sur.

La encuesta está abierta a todo el tejido empresarial de la demarcación de Tarragona y tiene una duración aproximada de 10-15 minutos. Para elaborar el cuestionar, se ha contado con la colaboración del Gabinet Ceres, especialista en investigación sociológica y de mercados y con sede en Reus. El plazo para participar en el Observatori estará abierto hasta el 28 de febrero de 2026 y el cuestionario está disponible en el siguiente enlace: https://ls5.gabinetceres.com/index.php/394476?lang=ca.

El Clúster TIC Catalunya Sud ha impulsado esta iniciativa de la mano de la Secretaria de Polítiques Digitals y en colaboración con el Cercle Tecnològic y el Gabinet Ceres. La información recogida contribuirá a entender mejor el tejido empresarial digital del territorio, posicionarlo dentro del mapa TIC catalán.