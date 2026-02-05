El Clúster TIC Catalunya Sud pide la creación de un nuevo grado de inteligencia artificial en la URV

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Clúster TIC Catalunya Sud pide la creación de un nuevo grado de inteligencia artificial (IA) en la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la apertura de nuevas líneas de formación profesional digital en el territorio. El gerente de la entidad, Sergi Novo, subraya que «urge duplicar la generación de talento tecnológico y digital», teniendo en cuenta que el sector requiere más personal que el que hay disponible, así como las posibilidades que se avistan en el horizonte, como la gigafactoria de IA que podría instalarse en Móra la Nova. «No nos podemos dormir, tenemos que estar alineados con lo que el sector y el mercado laboral piden», señaló en la presentación de los resultados de la tercera edición del Observatorio de Talento TIC, que ha recogido una cincuentena de realidades.

Novo detalló que los expertos en IA son «los unicornios», los perfiles más pedidos. De hecho, la búsqueda de especialistas en IA y en ciberseguridad ha crecido más de un 40% en la zona. En esta línea, además de proponer la creación de un nuevo grado universitario como ya se ha aprobado en otras facultades, el Clúster TIC sugiere que los estudiantes de Ingeniería Informática se puedan especializar en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial o la ingeniería de computadores o de software.

Para el 2026, se calcula que se abrirán más de 500 vacantes, un 7% más que en el ejercicio anterior, una estimación que supera los cálculos previos por cuarta vez consecutiva «y no tiene pinta que disminuya». No obstante, y aunque un 75% de las compañías incorporaron nuevos perfiles TIC y que se sumaron más de 500 profesionales, un 48% de las empresas no pudieron completar sus equipos en el 2025, año en que quedaron 255 vacantes no cubiertas. «Tenemos que ver cómo lo podemos resolver con la pata del talento», apuntó Novo. Por otra parte, el sector destaca por la escasa rotación de la plantilla, «excepcionalmente baja», con una media del 2,74%, «seguramente gracias a la calidad de vida y que los trabajadores se sienten a gusto en su trabajo».

Hay que tener en cuenta que, tal como remarcó Novo, el sector químico casi requiere «tanto talento tecnológico como el sector TIC», de forma que los datos extraídos del observatorio podrían llegar a cotas todavía más altas añadiendo las casuísticas de otros mercados. En un escenario en que se espera que la demanda seguirá creciendo «más de lo que se genera», el Clúster marca el reto de «ser atractivos y, a la vez, generar más talento para poder cubrir la demanda de este sector y de los otros».

En este contexto, el mercado laboral está cambiando. No sólo se requiere calificación, sino que hay una tendencia a buscar perfiles híbridos, es decir, que tengan conocimientos técnicos en otras disciplinas y, además, nociones vinculadas con las nuevas tecnologías. También destacan competencias transversales como la comunicación y el liderazgo.

Plan estratégico

En paralelo, el Clúster TIC Catalunya Sud presentó, en el transcurso del acto, las líneas maestras del plan estratégico 2026-28. Presenta cinco grandes ejes de trabajo: el ecosistema empresarial y las alianzas y conexiones estratégicas, la innovación y los proyectos colaborativos, el talento y la formación, la representación de los diferentes sectores y su notoriedad e incidencia y la oferta de servicios de valor para los socios de la entidad.

El TIC Sud inicia el ejercicio con más de cien empresas e instituciones asociadas o como partners, que agrupan más de 21.000 profesionales por toda España y generan más de 2.000 millones de euros de facturación agregada nacional.