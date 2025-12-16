El Cluster TIC Sur se suma al impulso del área metropolitana del Camp de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Clúster TIC Catalunya Sud ha formalizado su incorporación a la Associación per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona (AMCT). Es una alianza considerada «estratégica» que consolida «la tecnología y la innovación como ejes clave del desarrollo». La entrada de la entidad permite integrar la visión del sector tecnológico regional en la planificación y el despliegue de políticas metropolitanas con el fin de generar actividad económica de alto valor añadido y mejorar la competitividad de las empresas.

La incorporación también responde a la necesidad de dar una respuesta coordinada a los grandes retos de la sociedad y el territorio, como la transformación del modelo productivo y la innovación empresarial, la adopción de las tecnologías digitales avanzadas, la digitalización de los servicios públicos, la transferencia de conocimiento y la atracción y retención de talento.

Con este acuerdo, ambas partes reiteran el compromiso de trabajar conjuntamente para construir un territorio «más competitivo, conectado e innovador, donde la tecnología se ponga al servicio del crecimiento económico, la sostenibilidad y el bienestar de la ciudadanía». El encuentro para oficializar la adhesión tuvo lugar ayer en el Foyer Marià Fortuny, en las instalaciones de firaReus Events.

El presidente del Clúster TIC Catalunya Sud, Pablo Mazón, señaló que «esta apuesta nos permite sumar esfuerzos y alinear estrategias para proyectar el Camp de Tarragona como un distrito tecnológico propio, con empresas competitivas y capacidad de atraer talento e inversión con la tecnología como elemento vertebrador del futuro del territorio.»

Roc Muñoz: «Esta alianza acelera la transformación digital del territorio»

Por su parte, el presidente de la Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona y alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, manifestó que «la incorporación del Clúster TIC Catalunya Sud refuerza de manera decisiva la vocación metropolitana del Camp de Tarragona». «Contar con el talento, la pericia y la capacidad de innovación del sector tecnológico es imprescindible para avanzar hacia un territorio más competitivo y sostenible», añadió.

Además, Muñoz subrayó que el acuerdo «nos permite sumar miradas y establecer una alianza estratégica que acelera la transformación digital del conjunto del territorio». «Trabajaremos juntos para que la tecnología se convierta en un motor al servicio del progreso económico, de la reducción de desigualdades y de la mejora de los servicios públicos», cerró.

El Clúster es una asociación que agrupa más de un centenar de empresas e instituciones y que tiene como objetivo reforzar la proyección y competitividad del sector tecnológico en el territorio.