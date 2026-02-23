El rape en catalán y de Reus sube al escenario

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Joel Prieto no es un novato. Durante media vida ha estado vinculado con la cultura del hip-hop y ha ocurrido uno de los primeros nombres que viene en la cabeza al hablar de rape al Campo de Tarragona. Con una carrera consolidada, en el 2024 participó en la edición inaugural de Cataluña Freestyle, la primera competición de rape improvisado en catalán. Fue un día «para celebrar una conquista», se sinceraba entonces, lleno de ilusión. La trayectoria no acabó con una única noche. En las últimas semanas, Prieto, con el sobrenombre de Joël, ha subido al escenario de Freestyle Master Serías (FMS), la liga profesional del género en castellano, y ha competido en la segunda Gran Final de Cataluña Freestyle. Ha sido un premio a la constancia.

El Sant Jordi Club de Barcelona se convirtió en la sede de la cuarta jornada de FMS España. El público disfrutó de las batallas de freestylers como Arkano, Chuty, Zasko Master o Nitro. En el interludio, recibió una sorpresa, con la exhibición de parte de los finalistas de Cataluña Freestyle, donde se demostró que improvisar en catalán sobre una base de rape es posible. ¡«Aquests c****** de m****, pillen el micro i t'arraconen, representant Reus, directe de Tarragona! Una cosa, això no es veu tots els dies. ¿Què feu aquí parats? ¡Sembleu el Rodalies!», clamó a Joël en su primera intervención. Pensaba que los asistentes aprovecharían para estirar las piernas, ir al lavabo, comprar un refrigerio, sin embargo «la respuesta fue buena». «Fueron 15 minutos que pasaron volando», comparte.

El 'freestyle' en catalán se está «consolidando» y se va dando a conocer

El 15 de febrero tendría la oportunidad de volver a lucirse, en la Sala Paralelo 62. Era el rapero más veterano de la tarima de Cataluña Freestyle y afrontaba la competición «con menos tiempo de lo que querría», pero, sobre todo, sentía «la alegría de poder, de nuevo, exponer el que hago, y con ganas, más que del resultado, de disfrutar del proceso y de dejar una actuación memorable». Y así fue. Contundente, superó la primera ronda, si bien no pudo alzar el trofeo.

Dos años después de la primera cata de Cataluña Freestyle, Prieto considera que el rape improvisado en catalán «se está consolidando todavía». Es un «camino largo», un «maratón de fondo», y disponer de espacios más multitudinarios como el escenario del FMS «contribuyen poco a poco a hacerlo más popular». Habrá que seguir picando piedra, seguidor a seguidor, municipio en municipio, para dejar patente que también se puede hablar, cantar, batallar y rapiñar en catalán. El Correllengua es un ejemplo. Prieto, junto con Xavi Ciurans y Clara Colom, fue uno de los artífices de la canción de la edición del 2025.