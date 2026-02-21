Más de 30 detenidos en el dispositivo Kanpai en el Camp de Tarragona contra la multirreincidencia

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra paran un coche en la entrada del barrio de Sant Josep Obrer de Reus durante el operativo KanpaiAriadna Escoda

Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Policía Nacional, guardias urbanas, policías locales y vigilantes de seguridad privada, han desplegado este viernes el dispositivo Kanpai en el Camp de Tarragona con el objetivo de combatir la multirreincidencia y reforzar la percepción de seguridad ciudadana.

El operativo se ha desarrollado de manera simultánea en Tarragona, Reus, Valls y el Vendrell, así como en puntos clave de la red de transporte público. El dispositivo se ha dividido en dos fases —mañana y tarde— y ha contado con la participación de más de 320 agentes.

El balance final del dispositivo es de 33 personas detenidas, 26 por parte de los Mossos d'Esquadra y 7 por la Policía Nacional. En total, se han identificado 1.138 personas que acumulaban 3.382 antecedentes policiales.

Durante el operativo también se han interpuesto 80 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes y 20 por tenencia de armas blancas. Además, se han tramitado 8 denuncias por falta de respeto o desobediencia a los agentes de la autoridad.

Con respecto a los controles de movilidad, se han revisado 348 vehículos y se han impuesto 69 denuncias de tráfico. Cinco personas han sido investigadas para conducir sin permiso. El dispositivo también ha permitido recuperar tres vehículos sustraídos e inmovilizar cinco más por falta de seguro.

En el ámbito administrativo, se han inspeccionado diez locales con varias irregularidades y se han emitido 14 citaciones judiciales y 20 citaciones por parte de la Policía Nacional.

En Reus, el despliegue se ha concentrado especialmente en la estación de tren y en los barrios Gaudí y Sant Josep Obrer. En este último punto, los agentes han detenido a un hombre que presuntamente intentó huir de un control y atropellar a dos agentes antes de ser interceptado. El individuo está acusado de un delito de atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia, además de conducir sin carné y con un vehículo sustraído.

El dispositivo Kanpai forma parte de una estrategia coordinada para alterar la movilidad del delito, reducir la multirreincidencia y combatir la sensación de impunidad en espacios de alta afluencia de personas.