Policial
Más de 30 detenidos en el dispositivo Kanpai en el Camp de Tarragona contra la multirreincidencia
Más de 320 agentes identifican a 1.138 personas con 3.382 antecedentes en un operativo simultáneo en Tarragona, Reus, Valls y el Vendrell
Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Policía Nacional, guardias urbanas, policías locales y vigilantes de seguridad privada, han desplegado este viernes el dispositivo Kanpai en el Camp de Tarragona con el objetivo de combatir la multirreincidencia y reforzar la percepción de seguridad ciudadana.
El operativo se ha desarrollado de manera simultánea en Tarragona, Reus, Valls y el Vendrell, así como en puntos clave de la red de transporte público. El dispositivo se ha dividido en dos fases —mañana y tarde— y ha contado con la participación de más de 320 agentes.
El balance final del dispositivo es de 33 personas detenidas, 26 por parte de los Mossos d'Esquadra y 7 por la Policía Nacional. En total, se han identificado 1.138 personas que acumulaban 3.382 antecedentes policiales.
Durante el operativo también se han interpuesto 80 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes y 20 por tenencia de armas blancas. Además, se han tramitado 8 denuncias por falta de respeto o desobediencia a los agentes de la autoridad.
Con respecto a los controles de movilidad, se han revisado 348 vehículos y se han impuesto 69 denuncias de tráfico. Cinco personas han sido investigadas para conducir sin permiso. El dispositivo también ha permitido recuperar tres vehículos sustraídos e inmovilizar cinco más por falta de seguro.
En el ámbito administrativo, se han inspeccionado diez locales con varias irregularidades y se han emitido 14 citaciones judiciales y 20 citaciones por parte de la Policía Nacional.
En Reus, el despliegue se ha concentrado especialmente en la estación de tren y en los barrios Gaudí y Sant Josep Obrer. En este último punto, los agentes han detenido a un hombre que presuntamente intentó huir de un control y atropellar a dos agentes antes de ser interceptado. El individuo está acusado de un delito de atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia, además de conducir sin carné y con un vehículo sustraído.
El dispositivo Kanpai forma parte de una estrategia coordinada para alterar la movilidad del delito, reducir la multirreincidencia y combatir la sensación de impunidad en espacios de alta afluencia de personas.