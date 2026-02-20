La junta cesada de la Sang, preocupada porque el Arzobispado no quiere el retorno del culto al templo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La junta cesada de la Sangre ha mostrado su preocupación por la declinación por parte del Arzobispado de no querer el retorno del culto al templo. Según explican en un comunicado, el templo lleva más de 15 días abierto, después de las actuaciones realizadas obligadas por el Ayuntamiento de Reus, y está a la espera de una respuesta positiva por parte del Arzobispado para que vuelva el culto.

Los insurgentes recuerdan que el cierre temporal del templo se produjo exclusivamente por la llegada de un decreto de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, que obligaba a realizar actuaciones de seguridad y saneamiento en el edificio. Una vez finalizados todos los trabajos y recuperados los permisos municipales correspondientes, se procedió a reabrir el templo e, incluso en medio del conflicto existente, ofrecieron inmediatamente la posibilidad de restablecer el culto al interior del Templo.

Por eso, lamentan profundamente que, hasta el día de hoy, no sólo no se haya recibido una respuesta positiva por parte del Arzobispado al retorno del culto al templo.

En el comunicado remarcan su «voluntad sincera de diálogo, concordia y entendida, fiel a los valores esenciales del cristianismo: la paz, la reconciliación, el respeto y la hermandad». Además denuncian que la respuesta recibimiento «ha sido, nuevamente, una dinámica de presiones, falta de escucha y una voluntad de imposición que se aleja del espíritu evangélico y del camino que nuestra Comunidad siempre ha procurado seguir».

Delante de este conflicto activo hacen un llamamiento a todos los congregantes, devotos, fieles y a toda la ciudadanía de Reus a apoyar al Sant Crist de la Sang y a acompañarlos en todos los actos y celebraciones que se lleven a cabo. La próxima cita será este domingo cuando se tiene que celebrar el ViaCrucis en las 18:45h por la Cuaresma.