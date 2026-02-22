¿Se alargará el tiempo soleado esta semana en Tarragona?: esto dice la previsión

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El fin de semana ha dejado una imagen soleada en la demarcación de Tarragona. El dominio del anticiclón se ha traducido en cielo sereno o con muy pocas nubes, ausencia total de precipitaciones y un ambiente agradable al mediodía. Sin embargo, el contraste térmico entre el día y la noche ha sido marcado, especialmente en las comarcas del interior, donde las madrugadas han vuelto a ser frías.

Este domingo, las temperaturas máximas se han movido entre los 19 y los 22 grados en buena parte del territorio. Las Terres de l'Ebre han registrado los valores más elevados, con Tortosa superando de nuevo con facilidad la barrera de los veinte grados.

En el Camp de Tarragona y a la Ribera d'Ebre los termómetros se han situado cerca de los veinte grados, mientras que en el Priorat y en zonas más elevadas han quedado ligeramente por debajo. Les mínimas, en cambio, han bajado hasta valores próximos a los cero grados en puntos interiores, con un ambiente más suave en el litoral y al delta del Ebro. ¿Pero continuará esta dinámica estable durante la semana?

Todo indica que sí. Según informa el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), mañana lunes se mantendrá el tiempo tranquilo, con dominio del sol y sin cambios destacables. Les temperaturas se mantendrán en valores similares o ligeramente más altos.

En las Terres de l'Ebre se podrían alcanzar hasta los 23 grados, mientras que en el Camp de Tarragona y en la Conca de Barberà las máximas se moverán entre los 19 y los 21 grados. Les noches seguirán siendo frescos, especialmente en el interior, con mínimas de entre 4 y 7 grados según la zona.

El martes continuará la misma dinámica, con estabilidad y ambiente suave en el centro del día. La sensación será casi primaveral en muchos municipios durante las horas centrales, aunque a primera hora de la mañana todavía hará falta una chaqueta en las comarcas interiores.

Además, según indica el Meteocat, la predicción por conjuntos —que analiza diferentes simulaciones de un mismo modelo para dibujar todos los escenarios posibles— refuerza esta tendencia. Todos los escenarios apuntan a una subida térmica clara por encima de la media climática que se podría mantener hasta el próximo fin de semana, consolidando un episodio de temperaturas suaves y tiempo plenamente estable.