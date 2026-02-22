¿Cuáles fueron los delitos que más aumentaron en Tarragona en el 2025?

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Aunque Tarragona ha cerrado en el 2025 con un descenso global de la criminalidad del 3,4% con respecto al año anterior, algunas tipologías delictivas han experimentado un incremento destacado. Entre estas, sobresale especialmente el aumento de los delitos de carácter sexual, que se consolidan como los que más han crecido durante el último año.

Según los datos del Ministerio del Interior, los hechos contra la libertad sexual han pasado de 68 a 98 casos, hecho que representa un incremento del 44,1%. Todavía más significativo es el aumento del resto de delitos de esta misma naturaleza, que casi se han duplicado, pasando de 34 a 67 casos, con una subida del 97,1%, la más elevada de todas las categorías analizadas.

También han registrado incrementos otras tipologías delictivas. El tráfico de drogas ha crecido un 30,8%, pasando de 52 a 68 hechos, un aumento que, según se indica, también puede estar vinculado a una mayor incidencia y presión policial en este ámbito. Les sustracciones de vehículos han aumentado un 10,6%, pasando de 151 a 167 casos.

Estos datos contrastan con la reducción general registrada en la ciudad. En el conjunto de las infracciones penales, se ha pasado de 9.744 a 9.318 hechos, una disminución del 4,4%. Entre los delitos que más han bajado destacan los robos con fuerza en domicilios (-35,1%) y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-28,7%).

También han disminuido los hurtos (-9,4%), los delitos graves y menos graves de lesiones (-11,1%) y los robos con violencia o intimidación (-3,6%).

Con respecto a los delitos más graves, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han pasado de tres casos a ninguno, mientras que los homicidios en grado de tentativa han bajado de 11 en 7.