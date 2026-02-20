Los mejores planes para hacer en Tarragona este fin de semana

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Este fin de semana el territorio se llena de disfraces, música y ambiente festivo con una agenda marcada por el Carnaval. Varios municipios han programado rúas, vermúes populares y actividades para todas las edades, convirtiendo estos días en una oportunidad perfecta para salir a la calle y disfrutar de la fiesta.

Carnaval de Cambrils

El Carnaval arrancará con fuerza en Cambrils después del aplazamiento porla ventolera del fin de semana pasado. La rúa se celebrará el sábado 21 de febrero con la participación de 14 collas, cerca de 1.600 personas y 13 carrozas.

La concentración tendrá lugar a las 17.30 h en el parking del Parque del Pescador y la salida será a las 18 h con un recorrido excepcional por el paseo de las Palmeras, paseo de Miramar, rotonda del Club Náutico, rambla de Jaime I y plaza de la Constitución, para volver al punto de inicio, dónde las collas continuarán la fiesta.

Vermú Carnavalero de Vila-seca

El domingo, el protagonismo se trasladará a Vila-seca con el 6.º Vermú Carnavalero en el Jardí del Castell. Las collas instalarán estands con comida para recaudar fondos de cara al Carnaval del próximo año, en una cita que se ha consolidado en los últimos años como acto de clausura festiva.

Carnaval de Constantí

En Constantí, el sábado 21 de febrero se celebrará la rúa de lucimiento. Las collas se plantarán a las 17.30 h en la plaza de la Generalitat y a las 18 h empezará la rúa por las calles del municipio. A las 21 h, el Pabellón Polideportivo acogerá la cena de mochila y, acto seguido, la Noche de Dj's con Santa Farra.

El domingo, a las 17 h, saldrá del Pabellón el entierro de la sardina. A las 17.30 h, en la Muralla, se hará la sardinada popular y la crema del ninot, antes del anuncio de las comparsas ganadoras de esta edición.

Carnaval de Alcanar

El Carnaval también llenará de actividad Alcanar durante tres días. El viernes a las 19.30 h llegará Carnaval en la plaza Major, seguido del correbars nocturno. El sábado, la rúa empezará a las 18.30 h después de la concentración de comparsas en la calle Sant Carles y finalizará en el Centro Cívico, donde a las 23 h habrá baile de disfraces.

El domingo por la mañana habrá chocolatada y espectáculo infantil, y a las 12.30 h saldrá la rúa infantil con final en el Centro Cívico. A las 13 h, el entierro de la sardina cerrará la programación.

Carnaval de la Ametlla de Mar

Finalmente, en La Ametlla de Mar, la celebración empezará el viernes con el 'Carnaval Rural' de los Quintos y Quintas del 2006 en la Sala de la Sociedad, de 23 h a 4 h, con DJ Nex y ambientación campesina.

El sábado a las 19.30 h saldrá el gran desfile desde la Rambleta hasta el polideportivo con la charanga Suquet Calero, exhibición de comparsas y entrega de premios a partir de las 00.30 h. el Domingo a las 17.30 h, desde el Ayuntamiento, tendrá lugar la rúa infantil con animación, premios y chocolatada final.