Juantxo Skalari: «Tengo la sensación que estoy empezando todavía, no he dicho todo lo que tenía que decir»

¿Qué buscan con el nuevo álbum?

«Es el episodio 2 de Radical Park. Mantiene la esencia de dotar el álbum de un aire cinematográfico, pero la apuesta es diferente. Se abre más a otros ritmos, no sólo tiene toques jamaicanos, sino que se acerca al folk, el rock, el soul, y tiene instrumentos como el mellotron que no habíamos utilizado hasta ahora y que dan un carácter monumental al disco. Tiene toques clásicos, pero el sonido es moderno».

¿Y conceptualmente?

«Todas las canciones evocan el tiempo: su paso, el momento presente...».

¿Quieren parar el tiempo?

«Vivimos en un momento en que todo va superrápido y tiene que ser instantáneo. No hay tiempo para apreciar nada. Este álbum implica el contrario, llama a la calma, a mirarte a ti mismo, a recuperar el tiempo perdido, a valorar el momento, a apreciar que estamos aquí y que se tiene que aprovechar el instante. Además, queremos aportar algo diferente de lo que está acostumbrado el usuario musical. Sobre todo el más joven, tiende a consumir canciones individuales».

Ahora está de moda publicar singles.

«Exacto. Este es un disco para escucharlo de principio a fin. Lo tienes que escuchar varias veces para extraer todas las texturas. Una sola pasada no es suficiente. Se le tiene que dedicar tiempo y todo gira, lírica y musicalmente, en torno a esta apreciación. Tampoco hemos hecho muchas colaboraciones. Queremos llevar la contraria a lo que la gente puede esperar de un músico que ha sacado nuevas canciones».

¿Ha perdido mucho el tiempo?

«Evidentemente que sí. Miro el pasado y hay momentos que ahora pienso que tendría que haberme centrado en otra cosa, pero considero que se tiene que vivir el momento como si fuera la última birra. No es algo que siempre me aplique, pero intento tender».

¿Con 30 años de trayectoria, qué lo anima a continuar adelante?

Tengo la sensación que estoy empezando todavía, no he dicho todo lo que tenía que decir en el mundo de la música y quedan muchos países por recorrer. Hay muy en frente. Aunque el año pasado celebraba 30 años de kalle, no pierdo la ilusión disco en disco. Hacer un nuevo álbum siempre es una ilusión nueva, es lo que más me satisface. Además, toda la historia de Skalari a escala conceptual está unida. Tengo muchas ganas de ver hasta dónde nos lleva».

Siempre se ha caracterizado por valores como la multiculturalidad. ¿La actualidad lo inspira o lo desmotiva?

Lo que está de moda no me preocupa. Yo sigo mi camino. Quizás ahora no está de moda ser antifascista, antirracista o enviar tu mensaje a través de las canciones, pero hoy es una cosa y mañana será otra. He intentado mantener la esencia que sea una música con un toque de diversión, pero lo cual aporte líricamente y con mensajes que la gente pueda valorar. No sé si hoy, o qué generación, pero creo que, al final, el paso del tiempo lo pone todo en su lugar».

¿Es la música una buena herramienta para transmitir mensajes?

«Cada uno hace lo que quiere. Lo que sí que tienes que ser es fiel a lo que sientes. Mi estado de ánimo, a veces, me invita a denunciar cosas porque no me siento cómodo con el mundo en que vivimos y con lo que está sucediendo, y yo tengo la necesidad de expresarlo como artista. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero estaría bien que todo el mundo fuera fiel a su pensamiento, que no se convirtiera la industria musical en algo superbanal y sin contenido. Eso me daría mucha lástima».

Participó en el Pintor Rock, que volvía después de tres años de ausencia. ¿Cómo lo vivió?

«Hubo muchísima gente y, además, es un festival que, a escala estatal, es un referente. Espero que se siga celebrando. Tiene que haber espacio para todo tipo de músicas. Yo lo viví con mucha ilusión. Creo que el festival fue un éxito. No sé si hizo sold out, pero estaba muy lleno de gente y es un punto de riqueza para la ciudad».

¿Cuál es la salud del ska?

«En la órbita del rock, veo que hay bastantes festivales. No es una música puntera comercialmente, porque hay otros estilos, como la música urbana, que están en boca de todo el mundo, pero sí que veo que hay un grupo numeroso de seguidores fieles. La salud no es mala y no nos podemos quejar».

¿Qué se puede esperar del concierto de Reus?

«Será el concierto de apertura de la gira. Lo espero con nervios. Empezaremos con el nuevo repertorio, presentaremos el álbum. También habrá un repaso de los hits anteriores, porque, si no, el público no me lo perdona. Habrá alguna colaboración, tiraremos de algún amigo para darle un carácter más especial. Tengo muchas ganas».

¿Por dónde pasa su futuro?

«No lo sé. Presentaremos el nuevo álbum por todo el Estado y después iríamos a Latinoamérica. No sé si haremos alguna incursión en Europa también, pero el futuro próximo es este y no pienso más allá. Se tiene que disfrutar del nuevo álbum. Le tengo muy afecto. Diría que es el álbum más completo del proyecto con la Ruda Band y esperamos que el público así lo sienta».