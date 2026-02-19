Centenares de jóvenes visitan la Fira Camins de FP para conocer la oferta formativa del territorio

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Peluquería, administración, limpieza bucodental, farmacia o disc-jockey, entre muchas otras, son las múltiples propuestas en Formación Profesional que ofrece la demarcación de Tarragona y que desde ayer se puede conocer en el recinto ferial de FiraReus Events. Este año ha sido el turno de Reus para acoger la Fira Camins de FP, un espacio que ayer ya acogió a centenares de jóvenes de varios centros educativos y en edad de empezar a pensar en la formación postobligatoria. Una oferta formativa especialmente amplia en la demarcación de Tarragona con múltiples centros tanto en Reus como Tarragona, pero también en otros lugares de la demarcación como el Instituto Priorat, en Falset, o el Instituto Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils. En total, más de una cuarentena de centros montaron hasta 54 estands informativos que pretendían explicar el itinerario y contenidos de su oferta formativa.

«Este espacio es una oportunidad única que tenemos en el territorio. Desde la administración queremos hacer posible el bienestar de las personas, asegurándonos que disponen de la mejor formación profesional para conseguir que obtengan la mejor ocupabilidad», destacó al concejal de Empresa, Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Reus, Òscar Subirats. «Hay que conectar la formación con el empleo, hay que acercar el mundo educativo en el mundo productivo y el objetivo es ayudar a las personas a tomar decisiones formativas realistas y bien informadas», añadió. Por su parte, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan, defendió que hoy día «hablar de Formación Profesional significa hablar de oportunidades y competitividad». «Se sabe que en Europa las empresas tienen dificultad para encontrar estos perfiles cualificados y necesitamos, no sólo crear empleo, sino crear talentos preparados,» valoró.

La feria permanecerá abierta hoy de 9.30 a 19 horas con entrada libre

A su vez, el secretario general de Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya, Francesc Roca, consideró necesario «escuchar lo que necesitan las empresas» para afrontar el reto formativo actual. Finalmente, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, puso de manifiesto el trabajo conjunto entre administraciones para satisfacer las demandas profesionales de las empresas.

Entre los jóvenes asistentes los intereses formativos eran bien diferentes. Por ejemplo, Mireia aseguraba que venía interesada para conocer qué ofertas había en el ámbito sanitario: «Sé que quiero hacer alguna cosa relacionada con medicina,así que he preguntado en aquellos estands dónde tenían ofertas relacionadas». Por otro lado, Manel buscaba alguna opción relacionada con el deporte y asegura que está valorando algunas opciones de grados que ha visto durante la feria. Ahora bien, en el caso de Albert iba más perdido: «No sé si haré un grado o qué. No sé muy bien a qué me quiero dedicar y a ver si puedo salir de dudas». La feria, con un total de 3.350 metros cuadrados de exposición, espera recibir entre los dos días cerca de unas 2.000 visitas. Aunque buena parte del público son alumnos de varios centros del territorio, la entrada es libre y hoy se podrá acceder nuevamente desde las 9.30 hasta las 19 horas.