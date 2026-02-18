Tres vecinos de Tarragona logran cancelar más de 89.000 euros en deudas: estas son sus historias

Tres vecinos de Tarragona han conseguido recientemente cancelar un total de 89.074 euros en deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Entre los casos destaca un vecino de Reus, cuya deuda ascendía a 9.367 euros. Tras atravesar un divorcio y la redistribución de bienes, se encontró con una carga financiera abrumadora, agravada por nóminas inestables y gastos compartidos que antes asumía con su pareja.

Otra de las personas beneficiadas es una mujer, madre de dos hijas menores, que canceló 65.207 euros. Su situación de sobreendeudamiento comenzó por empleos temporales y la pérdida de su trabajo, lo que la llevó a solicitar créditos sucesivos para cubrir gastos familiares.

El tercer caso corresponde a un hombre que debía 14.500 euros, adquiridos para financiar estudios de informática y cubrir gastos de alquiler y fianza. La inestabilidad laboral le impedía asumir estas deudas, y la exoneración le permitió retomar el control de su vida financiera y continuar su formación profesional sin la presión de los créditos.

La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada por el Parlamento de España en 2015, permite a particulares y autónomos liberarse de deudas que no pueden pagar de manera razonable. Desde entonces, Repara tu Deuda Abogados, fundado el mismo año, ha logrado exonerar más de 400 millones de euros a personas de toda España.