Els Tres Tombs de Reus celebran la 39.ª edición el 1 de marzo

Els Tres Tombs de Reus celebrarán este año la 39.ª edición el domingo 1 de marzo, organizado como es habitual por la Asociación Amics del Cavall de las Comarcas de Tarragona con la colaboración del Ayuntamiento de Reus. El recorrido, como es habitual, iniciará desde el Parque de la Fiesta y se dirigirá hasta la avenida de los Países Catalanes, se continuará por avenida del Doctor Vilaseca, plaza del Niño de las Ocas y se utilizará la calle de Sant Joan para finalmente llegar al Tomb de Ravals donde se completarán los tradicionales Tres Vuelcos. El concejal del área de Cultura de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, desea que este año la celebración se pueda llevar a cabo en la fecha inicialmente prevista y no se tenga que retrasar a causa de la climatología adversa como el año pasado, que obligó a celebrar los Tres Tombs como previa de la Fiesta de la Virgen de Misericordia.

Como es tradicional, previamente a los Tres Vuelcos se llevará a cabo la concentración de animales y carruajes con un desayuno popular en el Parque de la Fiesta a partir de las 9 horas. Posteriormente, a partir de las 11 horas, se celebrarán varias actuaciones por el centro de la ciudad, como la actuación de Riudrums de Riudoms y el Colla de Gigantes de Alforja a la plaza Prim, el Cuento de los Tres Vuelcos, a cargo de Bravium Teatre, en el arrabal del Pañol o la Burra de Reus que bailará por el centro de la ciudad. En la plaza Catalunya los chiquillos podrán jugar con los caballitos de juguete. En cuanto al paseo con burros por la ciudad, la escuela invitada de este año es la Escuela Doctor Alberich i Casas y Bravium Teatre participará también repartiendo naranjas y cocas bendecidas, gentileza del Horno Sistaré.

Simultáneamente, se llevarán a cabo diferentes actos por el centro de la ciudad

Con respecto al séquito de los Tres Tombs, el presidente de la Asociación Amics del Cavall de las Comarcas de Tarragona, Joaquim Olivé, destaca algunos de los carruajes más especiales que participarán, conducidos por entidades como el Club Deportivo Alba. Finalmente, a las 13 horas se llevará a cabo la bendición en la plaza de la Puríssima Sang. Por otro lado, el concejal de Cultura remarca el compromiso desde la organización de la fiesta para ser «inclusiva» y que se garantizará «el bienestar de los animales que participan» tomando las medidas sanitarias adecuadas. «Es una fiesta donde tenemos muy en cuenta los animales que participan», añade Recasens. Desde la organización se dispone de un reglamento y protocolo de la Federación Catalana de los Tres Tombs dónde se marcan medidas para asegurar que los animales están bien tratados como el control de las cartillas de origen de los animales, el control veterinario al inicio y final del acto, la inspección de los vehículos que los transportan y el cumplimiento de la normativa municipal pactada.