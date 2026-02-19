Reus señaliza los puntos para las actuaciones de artistas en la calle

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha colocado, este jueves 19 de febrero, vinilos para marcar los puntos donde los artistas podrán actuar dentro del Registro Municipal de Artistas en la Calle. En total se han señalizado 11 puntos, entre calles y plazas como la c. de Jesús, pº. Delgaducho, pl. de Sant Pere y arrabal de Santa Anna, mientras que los vinilos de la pl. de la Libertad y pl. del Doctor Sabater se instalarán una vez finalicen las obras.

En total, el Ayuntamiento de Reus ha recibido 15 solicitudes de artistas y, una vez efectuada su revisión a través de la comisión evaluadora, se han acreditado 14 artistas con el rol de músico/cantante de diferentes géneros musicales y 1 con el rol de mago.

Las personas autorizadas pueden recoger las acreditaciones en la Casa Rull, se sienta del Instituto Municipal Reus Cultura (IMRC), a partir de este jueves 19 de febrero. Estas acreditaciones permiten pedir espacios para tocar con las condiciones que marca el reglamento. Las reservas se tendrán que pedir con antelación en el periodo comprendido entre un mes y quince días antes de la actuación, sólo se podrá reservar el mismo punto dos veces en un mismo día y hasta un máximo de tres veces a la semana, y hacer un máximo de catorce actuaciones semanales.

El reglamento también marca que las franjas horarias permitidas para la interpretación artística en la vía pública serán de 10.30 a 13.30 h y de 17.30 a 20.30 h. Las actuaciones tendrán una duración máxima de 60 minutos.