La Asociación de Vecinos del Parc Mas Iglesias propone construir uno domo geodésico en el parque

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos del Parc Mas Iglesias ha propuesto, a través de los Presupuestos Participativos del 2025 de Reus, construir uno domo geodésico en torno al parque. Este se situaría en el extremo norte, cerca del espacio de recreo para perros, con el objetivo de poder generar más actividad en el entorno, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Tal como explica el presidente de la entidad vecinal, Òscar Mendoza, «cuándo empezamos con las reivindicaciones en torno a la estación de autobuses nos dimos cuenta de que el parque estaba infrautilizado. Por lo tanto, para evitar que nunca más a nadie le pasara por la cabeza hacer ninguna tontería, creímos que se tenía que potenciar el parque». En este sentido, Mendoza considera que la manera de cumplir con este objetivo es «traer gente al parque».

«Vimos que se estaban haciendo muchas actividades en los centros cívicos de la ciudad, pero todas ellas a puerta cerrada. Entre estas hay actividades como taichi o meditación que el lugar más idóneo para hacerlo es en un parque», añade el presidente. No obstante, tal como apunta Mendoza en Mas Iglesias el centro cívico más próximo, el Migjorn, queda bastante lejos, y aunque se pueden hacer actividades al aire libre en el parque, el frío y el mal tiempo típico en épocas como otoño o invierno supone un obstáculo. Por este motivo, proponen la construcción de uno domo geodésico, que consiste en una estructura arquitectónica circular parcialmente de cristal para continuar conectado con el entorno. «Para actividades deportivas como el Reus Mou-te, o cualquier otra tipología de actividad que se quiera hacer en el parco tenso un espacio cubierto donde poder hacerlo aunque no haga buen tiempo. Es una sala polivalente integrada en el parque», afirma Mendoza. Además, gracias a la cubierta parcialmente de cristal permitirás que durante el día cuente con iluminación natural.

La entidad ha presentado la propuesta a los Presupuestos Participativos 2025

Según la propuesta presentada al consistorio, prevén que el espacio pudiera tener unos 11 metros de diámetro, generando un espacio donde se pudieran hacer actividades, con los asistentes sentados, con un aforo de unas 132 personas. Por otro lado, con respecto a la gestión del espacio Mendoza opina que tiene que ser una instalación municipal y que el Centro Cívico Migjorn asuma la dirección. De esta manera, el centro cívico dispondría de un espacio con el fin de proponer actividades relacionadas con el aire libre. Esta es una de las propuestas que, actualmente, están analizando desde la concejalía de Participación Ciudadana con el fin de estudiar su viabilidad, que se ha marcado el 24 de marzo como fecha límite. En caso de ser aceptada, pasará a la fase de votación que será entre el 9 de abril y el 8 de mayo.