La Semana Santa de Reus ya tiene cartel y programa para este 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este miércoles por la mañana, el Miércoles de Ceniza, se ha presentado oficialmente el cartel y el programa de actos de la Semana Santa de Reus 2026 a cargo de la concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, y del presidente de la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Reus, Jaume Piñol.

La Semana Santa en Reus es un hecho consolidado en el calendario cultural de la ciudad, con un gran valor histórico y cultural. Como novedad de este año, destaca la Solemne Processó de la Compassió i la Misericòrdia, que organiza la Cofradía de la Verónica y que tendrá lugar el Lunes Santo. Aparte, se mantienen el resto de procesiones que ya son tradicionales como la de la Amargura, Prendiment, Penitencial, Silenci, Amargura, Tres Gràcies y Sant Enterrament.

La concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, ha destacado la importancia de la Semana Santa como «uno de los momentos esperados de nuestro calendario festivo, una de las fiestas tradicionales que interesa a los reusenses y también a mucha gente de fuera de la ciudad que nos visita». El cartel de la Semana Santa se podrá ver en los diferentes OPIS de la ciudad y se editarán 10.000 cuadrípticos con la programación que se repartirán en las diferentes oficinas, centros cívicos y la oficina de turismo de Reus.

Cartel de la Semana Santa de Reus.Ayuntamiento Reus

El presidente de la Agrupación, Jaume Piñol, ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento y de todas las entidades, cofradías y colaboradores que hacen posible la Semana Santa de Reus año tras año.

En su intervención, Piñol ha destacado que así como el año pasado la Agrupación celebró 75 años, este año hay entidades que celebran otras efemérides destacadas como el 80.º aniversario de la instauración de la Solemne Processó del Silenci, que organiza la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari; el 70.º aniversario fundacional de la Confraria de Sant Pere Apòstol, la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume conmemora el 75.º aniversario de la bendición del paso «Sant Sopar» y la restauración de la cruz de los improperios, 70 años del paso de la Pietat de la Confraria de Sant Bernat Calvó, que también se ha restaurado coincidiendo con este aniversario. Además, también se ha llevado a cabo la restauración del Pas del Petó de Judes, de la Confraria de Sant Tomàs de Aquino.