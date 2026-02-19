Reus celebrará una Semana Santa con «normalidad», sin saber si se podrá acceder a la Sangre

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Fumata blanca para la programación de la Semana Santa de Reus después de meses de incertidumbres alrededor por el conflicto entre la Real Congregación de la Puríssima Sang con la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa y el Arzobispado de Tarragona. Según confirma al presidente de la Agrupación, Jaume Piñol, se prevé que Viernes Santo se celebre con normalidad con la Solemne Procesión del Santo Entierro y la Función de la Agonía: «Confiamos en que se podrá celebrar. La voluntad por parte de la Agrupación siempre ha sido mantener los actos». «El representante de la Real Congregación de la Puríssima Sang tiene encomendada la organización de la Procesión y nos ponemos a disposición de él», añade. Precisamente, Piñol recuerda «la Sangre sigue formando parte de la Agrupación y así seguirá, no renunciamos», haciendo referencia al hecho de que el representante legítimo de la Congregación es el comisario delegado, Javier Balañá, designado desde el Arzobispado de Tarragona.

Por su parte, la concejala de Proyección de Ciudad del Ayuntamiento de Reus, Noemí Llauradó, no ha querido pronunciarse al respecto, tan sólo ha deseado que «la Semana Santa se pueda llevar a término», haciendo valer su valor como «patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad». «Son unos días que se viven con mucha intensidad para los reusenses, algunos desde un punto de vista religioso y otros desde una vertiente tradicional y cultural. Estamos seguros de que esta situación está en vías de resolución y podamos disfrutar de esta Semana Santa», añade. De esta manera, el mes de marzo estará lleno de los habituales actos previos a la Semana Santa, durante la Cuaresma. La Semana Santa dará el pistoletazo de salida oficialmente a partir del 30 de marzo, después del Domingo de Ramos del 29 de marzo.

En este marco, desde la Agrupación de Semana Santa y la agencia Reus Promoción han destacado la organización de la nueva Solemne Procesión de la Compasión y la Misericordia, a cargo de la Cofradía de la Verónica, que tendrá lugar el Lunes Santo a partir de las 20 horas. «Consideramos que es un paso adelante que enriquece nuestro programa y demuestra la vitalidad de nuestras cofradías», afirma el presidente de la Agrupación. El Martes Santo será el turno de la Solemne Procesión de la Amargura, a cargo de las Cofradías de Sant Tomàs d'Aquino y la Cofradía de la Virgen de la Amargura. Miércoles Santo será el turno de la Solemne Procesión del Prendiment, a cargo de las cofradías de Sant Pere Apòstol, Jesús de l'Amargura y de los Sants Just i Pastor, además de la Solemne Procesión Penitencial de la Hermandad de Sant Josep Obrer. A continuación, el Jueves Santo será el turno de la Solemne Procesión del Silencio, que celebrará los 80 años desde su instauración, organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Calvari. Finalmente, la Solemne Procesión del Santo Entierro tendrá lugar el Viernes Santo.

Sigue sin ser posible acceder a la Parroquia de la Sangre de Reus

Les claves del Templo

Por otro lado, el bando rebelde de la Sangre emitió ayer tarde un comunicado en el cual rechazaba que la Congregación formara parte actualmente de la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Reus. Según ellos, la decisión fue decidida por unanimidad por parte de la Asamblea de Congregantes de la Sangre. Al mismo tiempo, afirmaban que desde la junta, como «muestra de buena voluntad», se habían dado las llaves del Templo de la Sangre al prior, mosén Fortuny, a fin de que pueda devolver la normalidad y el culto en el seno de la Congregación. No obstante, en respuesta a preguntas de Diari Més por esta cuestión, tanto el Arzobispado de Tarragona como el mismo prior, Joaquim Fortuny, han negado que se las haya entregado las llaves del templo a cierre de esta edición.