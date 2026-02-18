Detectan 25 casos de fraude eléctrico en un operativo policial en el barrio Mas Pellicer de Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un operativo policial desplegado esta mañana en el barrio Mas Pellicer de Reus se ha saldado con la detección de 25 conexiones irregulares en la red eléctrica. La actuación, coordinada por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, se ha llevado a cabo en el marco de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, con el apoyo de efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO).

Hacia las ocho de la mañana, técnicos especializados de la compañía suministradora han iniciado las comprobaciones habituales para localizar posibles manipulaciones del suministro eléctrico. El operativo se ha concentrado principalmente en diferentes islas de bloques y viviendas de los barrios de Mas Pellicer y Mas de l'Abelló.

Según las inspecciones realizadas, la acometida eléctrica había sido alterada para proporcionar energía de manera ilícita en 25 domicilios. A raíz de estos hechos, los agentes han abierto los correspondientes atestados y han podido identificar a 15 de los presuntos responsables.

Durante el dispositivo también se han identificado 42 personas, de las cuales 19 acumulaban antecedentes policiales. Paralelamente, se han tramitado nueve denuncias por circular con la ITV caducada y cinco más por estacionamientos indebidos. Además, un hombre de 27 años ha sido denunciado penalmente por conducir con el permiso retirado por orden judicial y sin puntos vigentes.