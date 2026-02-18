Reus destina más de 315.000 euros para reforzar la limpieza y la jardinería en los patios escolares

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha sacado a licitación un nuevo contrato para mejorar los servicios de limpieza, jardinería y poda en los patios de los centros educativos municipales, con un presupuesto total de 315.475,33 euros (IVA incluido). El anuncio se ha publicado al perfil del contratante y permitirá reforzar el mantenimiento de los espacios exteriores de 28 equipamientos educativos de la ciudad.

La concejala de Educación y Ciudadanía, Piular López, ha explicado que esta actuación responde a la voluntad de garantizar el buen estado de conservación y limpieza de los patios y zonas exteriores, ya que son espacios esenciales para el desarrollo de la actividad educativa. Por su parte, el concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, ha remarcado que la mejora de la limpieza y la jardinería es una prioridad del Gobierno municipal, especialmente en entornos escolares, donde las condiciones de seguridad e higiene son todavía más relevantes.

El contrato da servicio a 28 centros educativos municipales, entre escuelas, jardines de infancia y un centro de educación especial, e incluye actuaciones sobre un total de 900 árboles. Las tareas de jardinería contemplan trabajos de poda y, si hace falta, tala de arbolado, así como el control fitosanitario, con especial atención a plagas como el gorgojo de las palmeras y la procesionaria de los pinos.

Con respecto a la limpieza, el servicio incluye el barrido de superficies, el vaciado de papeleras, el mantenimiento y limpieza de sumideros y la retirada de excrementos de aves acumulados sobre pavimentos duros.

La licitación se divide en dos lotes diferenciados para adaptar mejor el servicio a sus características técnicas. El primero, correspondiendo a los servicios de limpieza y mantenimiento de jardinería, cuenta con un presupuesto de 237.918,20 euros. El segundo, destinado a la poda y trabajos especializados de arbolado, tiene un presupuesto de 77.557,13 euros.

La duración prevista del contrato es de dos años, con la posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año cada una. Este nuevo contrato se circunscribe a los centros educativos municipales y complementa el servicio general de poda del arbolado de la ciudad, adjudicado a la empresa Urbaser SA, con un gasto máximo anual de 388.000 euros.