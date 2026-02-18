El Ample acaba con el la Reina Carnaval

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Caras largas por toda la ciudad. Los Set Pecats lamentaban la pérdida de su reina, Su Majestad, que con las inacabadas obras de la calle Ample había tropezado. Otros, con gafas de sol cubrían el rostro, todavía resacosos por el jolgorio del fin de semana. El reloj de arena filtraba y el Carnaval estaba a punto de llegar a su final. En el ataúd yacían Encarna-val y su inseparable Tigger; que se había posicionado como sucesor. Los estridentes llantos quebraban el cielo y, con la campana resonando, fue la hora de la ceremonia. Con el féretro a hombros como un paso religioso, en procesión fue llevado a la pira del Mercadal, con una multitud haciendo corro anhelando entrar en calor.

Su Majestad la Reina Carnaval lo dejó todo ligado y religado. Grabó un vídeo instagrameable para difundir a sus feligreses. «Estad tranquilos que volveré, y tanto que volveré», prometió. Antes, sin embargo, exigió que el compromiso fuera mutuo, y que todos los oyentes se esforzaran por recuperar la «locura» típica de Carnaval y los actos populares. «¡Larga vida al Carnaval de Reus!», clamó, antes de que los Diables hurtaran su incorrupto brazo y dejaran un rastro de fuego y llamas detrás. El ataúd se incendió y, al ritmo de O Fortuna, Encarna-val dejó de valer.

LAMENTO Su Majestad fue incinerada junto con su inseparable Tigger

Sebastianus-Petrus Misericordiosus Ganxus, albacea de las voluntades regias, fue el encargado de leer su testamento. Tuvo un pensamiento por Antoni Gaudí, hijo de caldereros, y un año para su recuerdo «que nos costará mucho dinero». No fue muy optimista con el auditorio, que de capacidad, un montón, pero «sabéis que todo será una nube de humo». Se había enganchado al serial de la Sang y el Arzobispado, su Juego de Tronos particular, y se mostró triste por haber dejado al Condesito «bien aislado» sin que la Colla Pessigolla lo haya podido disfrazar. El concejal de Cultura, Daniel Recasens, no se ahorró ser el cabeza de turco. Con todo, no todo fue destructivo, y aprovechó para pedir un espacio para las carrozas, para hacer grupo y piña juntos, «para hacer crecer la fiesta y no con parches». Se marchó con el encargo de espabilarse. «El próximo año volveré y me gustaría ver con satisfacción que todo va bien»; como el ataúd, consumido por las llamas frente a la multitud.