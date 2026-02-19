El Carnaval de Reus se despide con la crema del Brazo Incorrupto

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

l El Carnaval de Reus 2026 ya es historia. Con la tradicional crema del Brazo Incorrupto en la plaza del Mercado y las Set Virtuts escoltando la llegada de la Cuaresma empieza la cuenta atrás para Semana Santa. Ahora bien, el Baile de Diablos aprovechó la ocasión para recordar un par o tres de temas que han estado de interés por la ciudad. Por ejemplo, con el renovado Museo de Arte e Historia, donde no parecen estar muy contentos de algunos detalles: ¿«Ya habéis visto la parte de las fiestas? No hace falta ni que os acerquéis»!. Según pone allí, el dragón es del año 81. Me lo habéis hecho once años más yayo. Creo que es una golpe demasiado duro»!.

Por otro lado, no se olvidaron del «drama en estado puro» y todos sus protagonistas: «El Olmos bien encapuchado, el Planelles cerrajero. ¡El Sant Crist está asustado y llamando a Lucifer! El Piñol comiendo palomitas, Valle con Danza de la Muerte. La Semana Santa con crestas, eso parece el Pintor Rock»!. Sin ningún tipo de duda, nunca se había hablado tanto sobre la Semana Santa durante el Carnaval en Reus.