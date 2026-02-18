Eurecat busca voluntarios vegetarianos y veganos para testar un suplemento

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El centro tecnológico Eurecat busca voluntarios para participar en un estudio de intervención nutricional en personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. En este se probará el efecto de la suplementación de diferentes formas de vitamina B12 no procedentes de fuentes animales, en su estado nutricional y en su calidad de vida. Les personas participantes del estudio, denominado NORMB12, recibirán asesoramiento a cargo de nutricionistas de Eurecat y se beneficiarán de una evaluación que incluirá parámetros antropométricos, que les permitirán conocer mejor el estado de salud propio, especialmente con respecto a los niveles de vitamina B12.

Según explica la responsable de la Línea de estudios clínicos de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Anna Crescenti, «su participación aportará una contribución valiosa al avance científico y médico, ya que ayuda a mejorar el conocimiento y los tratamientos relacionados con la deficiencia de esta vitamina, beneficiando potencialmente a muchas otras personas en el futuro». El estudio, que necesita a los últimos 4 voluntarios, tiene una duración de tres meses con un total de ocho visitas presenciales a la sede de Eurecat en Reus, situada en la avenida Universidad número 1. Les personas interesadas se pueden inscribir rellenando un formulario en línea o pueden pedir más información a través del teléfono 636 944 723.