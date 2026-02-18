INNOVACIÓN
Eurecat busca voluntarios vegetarianos y veganos para testar un suplemento
El estudio pretende evaluar una suplementación de vitamina B12
El centro tecnológico Eurecat busca voluntarios para participar en un estudio de intervención nutricional en personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. En este se probará el efecto de la suplementación de diferentes formas de vitamina B12 no procedentes de fuentes animales, en su estado nutricional y en su calidad de vida. Les personas participantes del estudio, denominado NORMB12, recibirán asesoramiento a cargo de nutricionistas de Eurecat y se beneficiarán de una evaluación que incluirá parámetros antropométricos, que les permitirán conocer mejor el estado de salud propio, especialmente con respecto a los niveles de vitamina B12.
Según explica la responsable de la Línea de estudios clínicos de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Anna Crescenti, «su participación aportará una contribución valiosa al avance científico y médico, ya que ayuda a mejorar el conocimiento y los tratamientos relacionados con la deficiencia de esta vitamina, beneficiando potencialmente a muchas otras personas en el futuro». El estudio, que necesita a los últimos 4 voluntarios, tiene una duración de tres meses con un total de ocho visitas presenciales a la sede de Eurecat en Reus, situada en la avenida Universidad número 1. Les personas interesadas se pueden inscribir rellenando un formulario en línea o pueden pedir más información a través del teléfono 636 944 723.