'Les Perles de l’Accents' se expanden por el Campo de Tarragona con una edición más plural y comprometida

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

'Les Perles de l’Accents' empiezan este 2026 su segunda edición con una programación que combina nombres consolidados con nuevas voces de la escena musical actual. El ciclo mantiene su esencia —conciertos singulares y de proximidad— y da un paso adelante consolidando su alcance territorial con actuaciones repartidas entre Reus, Alcover, Mont-roig del Camp, la Selva del Camp y l'Argentera.

'Les Perles de l’Accents' vuelven a apostar por una propuesta artística que entiende la canción de autor en su sentido más amplio, abriéndose con naturalidad a sonoridades pop, rock y folk. El proyecto reúne voces y miradas diversas que destacan tanto por la calidad musical como por la fuerza de su mensaje, poniendo la música al servicio del compromiso social. Sus propuestas reivindican causas imprescindibles como el feminismo, el respeto por la diversidad, la libertad sexual, la riqueza lingüística y la defensa de los derechos de las minorías, convirtiendo cada actuación en un espacio de sensibilización, expresión y celebración de la pluralidad.

Hay que recordar que 'Les Perles de l’Accents' es una propuesta que nació el año pasado con el objetivo de descentralizar la oferta del Festival Acentos del otoño, con dos propósitos: ofrecer estrenos discográficos en exclusiva a las poblaciones que lo acogen y programar conciertos únicos, ya sea por el espacio que los acoge —como el escenario del Teatro Fortuny, Mas Tallapedra, la platea del Bartrina- o por la colaboración con otros artistas o la singularidad de las propuestas.

La presentación de 'Les Perles de l’Accents' ha tenido lugar esta mañana en el escenario del Teatro Bartrina con la presencia del concejal de Cultura y Política Lingüística del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens; la concejala de Cultura de l'Argentera, Meritxell Vallverdú; el músico Juantxo Skalari y el director artístico de la programación, Isaac Albesa.

Estreno de disco e inicio de gira

El inicio del ciclo será en la sala Lo Submarino de Reus, el 27 de febrero, con un concierto de Juantxo Skalari, que presentará su nuevo disco El tiempo perdido – Radical Park Episodio 2. Después de más de 30 años reivindicando el ska, el rocksteady y el reggae, Juantxo Skalari llegará a Reus con La Rude Band para ofrecer en primicia las nuevas canciones en la ciudad donde reside desde hace más de dos décadas. La cita llega después de que la banda fuera galardonada con el Premio ARCO 2025 en la Mejor Gira Internacional, consolidando así su presencia como uno de los nombres más importantes del panorama musical estatal. Justo el nuevo disco sale este viernes en todas las plataformas y en las tiendas.

El ciclo continuará con una serie de conciertos que combinan trayectoria y experimentación. El 1 de marzo en el Teatro Bartrina, la mallorquina Maika Makovski presentará Bunker Rococó, un disco producido en Bristol que alterna momentos íntimos y arreglos complejos con influencias de ritmos balcánicos, estructuras pop y sonoridades clásicas, mostrando la capacidad de la cantante mallorquina para desafiarse constantemente y conectar con un público, curioso y exigente. Este concierto tenía que ser la clausura del Acentos el año pasado, pero se tuvo que posponer hasta este mes de marzo, justo unos días antes de que la cantante celebre dos décadas de trayectoria en el Palau de la Música en Barcelona.

La propuesta escénica del músico de Vila-seca Joan Claver XPerience llegará el 6 de marzo a Lo Submarino, ofreciendo uno directo que fusiona jazz, pop y electrónica con vocoders, sintetizadores e instrumentos acústicos, creando un universo sonoro en constante evolución. Unos días después, el 8 de marzo en Alcover, Anna d'Ivori presentará el espectáculo Lux te Umbra, un trabajo introspectivo que explora luces y sombras e invita al público a reflexionar sobre el paso de la infancia a la madurez.

El proyecto Los Espejos de Dylan, con Gerard Quintana y Jordi Batiste, será protagonista el 13 de marzo en el Teatro Bartrina con un concierto que recupera clásicos de Bob Dylan adaptados al catalán, combinando virtuosismo y sensibilidad con un repertorio que revela la faceta más intimista de los artistas. Esta es una oportunidad única de escuchar este proyecto que Quintana y Batiste pusieron encima de la mesa hace 20 años y que ahora sigue siendo igual de vigente.

Al día siguiente, Ferran Palau estrenará su nuevo disco Aniversari feliç, un trabajo que busca elevar las canciones hacia horizontes sonoros más amplios a través de cuerdas, vientos y guitarras reverberadas, ofreciendo uno directo atmosférico y poético.

Desde Murcia y con la colaboración del circuito RCC y Anímate, Maestro Espada debutará en Reus el 20 de marzo con un concierto que combina instrumentos tradicionales murcianos con texturas electrónicas y pop|pulpo, creando un collage sonoro con gran personalidad.

El 10 de abril, la cantautora y clarinetista Míriam Farré ofrecerá en el Castillo del Cofrade de la Selva del Camp Eclipse, un concierto con influencias latinas, raíz y dramaturgia que reivindica el poder de la transformación femenina.

2.ª edición de La Nit de les Roses

Entre los conciertos destacados de Reus, Mishima devolverá el 25 de abril en el Teatro Fortuny con La Nit de les Roses, combinando la música del grupo liderado por David Carabén con intervenciones de tres poetas contemporáneos todavía para definir. Al día siguiente, Olga Zoet traerá su fusión de música de autor, pop y electrónica a la Plaza Mossèn Gaietà Ivern de Mont-roig del Camp, ofreciendo un concierto íntimo y reflexivo.

El primer fin de semana de mayo incluye la propuesta familiar de Ramonets en el Teatro Bartrina, una de las novedades del Acentos que permitirá disfrutar a grandes y pequeños de un grupo de rock en la platea del Bartrina sin sillas, como si de una sala de conciertos se tratara. La programación también contará con la presentación en primicia en nuestras regiones del tercer disco de Escarteen Sisters, Piedra y Pluma, a la Sociedad Unión de l'Argentera, un trabajo que combina cuerdas vocales e instrumentos fregados con influencias de música de cámara, folk, jazz y ritmos africanos.

Brighton 64 ofrecerá su concierto de despido el 8 de mayo al Teatro Fortuny, mientras que la guitarrista y cantautora Amaia Miranda presentará su último trabajo a Mas Tallapedra el 17 de mayo, dentro del miniciclo Conciertos Ocultos. Los gerundenses Minibús Intergaláctico completarán el mes de mayo con el estreno de su nuevo disco el 22 de mayo a Lo Submarino.

Finalmente, el concierto de Nacho Vegas, inicialmente previsto para el 28 de febrero, se ha reprogramado al 1 de octubre en el Teatro Fortuny de Reus, donde presentará su disco Vidas semipreciosas, un trabajo poético e intenso que explora la belleza del imperfecto y del cotidiano.

Les letras de l’Accents

'Les Perles de l’Accents' también se ha querido sumar al proyecto paralelo de las letras de l’Accents que presenta libros sobre música o en los cuales la música tiene un componente especial. En esta ocasión, el periodista y escritor de Montbrió del Camp Pere Francesch, actualmente responsable de Cultura de l'Agència Catalana de Notícies, presentará la novela No olvides tu nombre (Columna). El acto, que se hará en el Centro de Lectura el lunes 20 de abril a las 19.30 h, estará presentado por Montse Auqué.

'Les Perles de l’Accents' es un proyecto de Empenta Cultural que cuenta con la dirección artística de Isaac Albesa y con el apoyo institucional de la Diputación de Tarragona, la Generalitat de Catalunya, el Inaem, los ayuntamientos de Reus, la Selva del Camp, l'Argentera, Mont-roig del Camp y Alcover, y la colaboración del Centro de Lectura y Reus Ocult. La empresa Constecnia SL es la patrocinadora de 'Les Perles de l’Accents'.