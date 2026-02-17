Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Junts per Reus defiende un paquete de bonificaciones fiscales para evitar el cierre de comercios y facilitar la llegada de nuevos establecimientos. Entre las principales medidas, el grupo municipal propone implementar la «Licencia de Actividad Cero», que implica la exención del 100% de la tasa de licencia de actividad para nuevas aperturas durante el 2026 y en el 2027 o incluir una partida presupuestaria de ayudas, a fondo perdido, para nuevos negocios y de aquellos situados en plantas superiores que pasen su actividad a pie de calle.

Asimismo, la iniciativa incluye una moratoria en el pago de impuestos por la creación de nuevos negocios o para el relevo generacional de negocios históricos y la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la rehabilitación de locales que lleven más de 12 meses cerrados y fomenten la creación de empleo declarándolos de especial interés o utilidad municipal.

En paralelo, en una moción que Junts llevará al pleno del Ayuntamiento de este viernes, también pide la redacción y aprobación de un plan de usos municipal, que tiene que fijar las zonas de saturación comercial, permitir las multilicencias y limitar las licencias para establecimientos que no aporten valor añadido (como tiendas de conveniencia 24h), protegiendo la diversidad y el equilibrio entre barrios y centro.

Asimismo, el grupo municipal solicita externalizar de forma inmediata un estudio de impacto económico. Este análisis tendría que estudiar el retorno económico de la campaña de Navidad y las principales ferias de la ciudad, sirviendo de base para la rectificación o reorientación de las políticas de promoción, que tendrían que concluir en un plan estratégico de reactivación económica y, de esta manera, sustituir la campaña Reus Espais Vius, que ha sido claramente insuficiente.

La portavoz del grupo municipal y ninguno de la oposición, Teresa Pallarès, se muestra contundente en la diagnosis de la situación actual: «Reus ha sido históricamente un referente comercial en Cataluña, pero no podemos vivir de rentas ni de la autocomplacencia. El modelo de 'ciudad escaparate' del Gobierno está agotado si no va acompañado de una rentabilidad real para nuestros tenderos». Según su opinión, la combinación de inflación y falta de políticas valientes está provocando una pérdida de identidad: «No nos podemos permitir que nuestros ejes comerciales entren en una espiral de degradación, mientras el Gobierno de PSC, ERC y ARA se limita a presentar datos que el sector mismo cuestiona».