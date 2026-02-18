Berta Cabré: «TurisMarket ya es muy conocida. Nos ha sorprendido que se haya consolidado en tan poco tiempo»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Aunque sea la tercera edición de TurisMarket, parece que el acontecimiento está plenamente consolidado.

«Absolutamente. Tenemos esta sensación tanto desde la federación como desde los profesionales que exponen en la feria año tras año. Cuando hablamos de TurisMarket ya es como si la siguiente edición fuera una cosa que se da por descontada y cuando explicamos a fuera qué es TurisMarket ya es una feria muy conocida. Nos ha sorprendido, y satisfecho, que en tan poco tiempo haya tenido esta consolidación en el territorio. Estamos muy contentos».

De la primera a la segunda edición la feria creció y en esta tercera ha vuelto a crecer. ¿Cómo lo valoras?

«La verdad, viendo cómo había ido la feria la primera edición ya pensamos que podría crecer, y así fue. Y con respecto al año pasado hemos hecho una reestructuración con el fin de organizar esta tercera edición y acoger este crecimiento. Quizás al final nos quedará pequeño y todo el espacio de FiraReus, pero estamos muy contentos en este aspecto y tenemos que agradecer tanto el esfuerzo por parte de Redessa como de los expositores que apuestan por nosotros. Además, que las empresas que vienen a exponer decidan repetir significa que tienen resultados buenos».

¿Cómo ha estado la relación con Redessa?

«Estamos muy contentos. Hemos tenido una muy buena coordinación entre los equipos técnicos tanto de firaReus como de la federación. Se ha establecido una muy buena sintonía entre ambas partes y tenemos que estar agradecidos, porque hay mucho trabajo y eso lo ha facilitado muchísimo».

Habéis conseguido también que TurisMarket, aparte de contar con negocios y administraciones públicas, también haya instituciones académicas y comerciales.

«Cuando nos planteamos organizar TurisMarket hicimos una mirada de 360 grados en el sector turístico para identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son nuestros activos que, incluso, van más allá de nuestra actividad. Hemos tenido muy buena sintonía con las administraciones públicas como Redessa y el Ayuntamiento de Reus, pero también con la Diputació y el Port de Tarragona. Ahora bien, entendíamos que teníamos que ir más allá porque eso es una feria profesional pensada por la industria turística que tiene efectos colaterales en el ámbito económico y, por lo tanto, queríamos contar con las Cámaras de Comercio tanto de Reus como Tarragona. No obstante, incluso así nos quedaba coja esta vertiente centrada en el talento profesional, por eso establecimos el contacto con la Universidad Rovira i Virgili y el Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils, para acercar los futuros talentos del sector turístico a que conozcan de primera mano el sector de hoy día, las últimas novedades del mercado y aquello que se está cociendo ahora mismo».

¿Qué os dicen los estands, tanto aquellos que repiten por tercera vez como los que participan por primera vez?

«Los que visitan por primera vez TurisMarket piden referencias. Aquellos que hicieron la apuesta ciega de participar en la primera edición tenemos que estar muy agradecidos, porque una vez pasas la primera edición todo se simplifica y los resultados tanto de la primera como la segunda nos permiten explicarnos todavía mejor para este tercer año. Hemos vivido dos ediciones con muy buena acogida y asistencia y lo que entendemos es que es importante que sea una feria útil, que se traduzca al establecer nuevos contactos y conocer nuevos productos. Incluso, ha permitido algunas veces que algunas empresas que ya son proveedoras de otros se puedan conocer cara a cara. Pensamos que el contacto humano es importante».

¿El sector turístico es multidisciplinar, como se verá eso dentro de la feria?

«Creo que quien venga podrá ver todo aquello que un profesional del sector necesita ver. Obviamente, siempre nos gustaría tener más, porque cuando visitas una feria lo que nos gusta es ver mucha variedad, pero muy pocas cosas quedan ya fuera. Quizás el aspecto que destaca más es el de producto, pero hay también muchas empresas relacionadas con servicios de todo tipo. Podremos encontrar desde empresas de informática que ofrecerán innovaciones tecnológicas para aplicar hasta otras relacionadas con la calidad sanitaria. De todo».