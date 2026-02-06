TurisMarket se consolida como feria referente del sector turístico y crece hasta los 120 expositores

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT) organiza la tercera edición de la feria TurisMarket los días 2 y 3 de marzo una vez más en las instalaciones de firaReus Events. El horario de apertura será de 10 a 19 horas y, por segundo año consecutivo, crece en presencia de empresas del sector turístico con un total de 120 expositores confirmados, con respecto a los 100 que hubo la edición anterior. De esta manera, y con una trayectoria corta, TurisMarket se consolida como un acontecimiento anual de referencia del sector turístico dentro del Campo de Tarragona. La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, destaca que la feria continuará en su objetivo «de aproximar los proveedores y productores del territorio a los profesionales turísticos por dar respuesta a sus necesidades». Precisamente, apunta a la gran variedad de perfiles de empresas proveedoras para satisfacer las «diversas necesidades de la industria turística de nuestra casa».

Además, con el crecimiento de la feria también se espera un incremento de visitantes, ya que en la primera edición hubo más de 5.000 visitantes, se alcanzaron los 6.000 el año pasado y «confiamos este año llegar a la cifra de los 7.000 visitantes». Unos visitantes que, tal como explica la presidenta, provienen en buena parte del Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro, área de influencia de la Federación, pero que el año pasado «también detectamos gente que nos visitaba desde más allá, como Lleida o Castellón.» Además, el espacio ofrecerá, aparte de la oportunidad de disponer de un estand, la posibilidad de llevar a cabo varias actividades como presentaciones de productos o talleres para los visitantes. Aunque todavía no se ha definido cuál será la agenda de actividades, se prevé hacer pública antes del inicio de la feria.

El objetivo de este año de la feria es llegar a los 7.000 visitantes profesionales

Por otro lado, el consejero delegado de Redessa, Josep Baiges, hace valer la buena sintonía entre todas las entidades e instituciones implicadas en la organización de TurisMarket. «Empiezo a pensar que se nos quedará pequeño el espacio, porque cada año no sólo es que vuelvan los del año anterior, es que vienen más», felicita Baiges. Por este motivo, considera que instalaciones como firaReus Events tienen que responder «al interés objetivo de los sectores que las capitaliza, y en el caso del TurisMarket queda bien claro que es así».

Jornada Trabaja al Turismo

Al mismo tiempo, en el marco de TurisMarket volverá a tener lugar la Jornada Trabaja al Turismo, que llega a su octava edición. Este acontecimiento, organizado en colaboración entre la Cámara de Comercio de Reus y la FEHT, tiene como objetivo conectar personas con interés de trabajar en el sector turístico con empresas del territorio, facilitando el contacto directo y generando oportunidades laborales. El presidente de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, señala que «es la tercera vez que lo hacemos con la FEHT y en las últimas ediciones la jornada contó con la participación de más de 1.500 personas y de decenas de empresas». A la vez, afirma que hoy día ya está confirmada la participación de una treintena de empresas para esta octava edición «que representan además de 65 hoteles, campings o agencias», ofreciendo en torno a «2.100 vacantes».

Les instalaciones de firaReus Events abrirán puertas de 10 a 19 horas