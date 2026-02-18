El Ayuntamiento valora «necesidades, prioridades y opciones» para el futuro del parking de la plaza Prim

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La concesión del parking de la plaza de Prim a la empresa Interparking Hispania finaliza en marzo del 2027. En este escenario, el Ayuntamiento ya está trabajando para definir cómo será el espacio, si bien se plantea que continúe con la funcionalidad de aparcamiento. «Se están valorando necesidades, prioridades y opciones; y se está analizando el estado de las instalaciones», confirman fuentes municipales, que aseguran que «habrá que mejorar las instalaciones y la iluminación; y adaptarlo al siglo XXI».

Sobre la mesa hay posibilidades como que el estacionamiento sea de uso exclusivo para residentes, «ya que hay muchos vecinos que viven en edificios sin aparcamiento», o mantener rotación, aunque esté sólo en un porcentaje. También se está estudiando si el equipamiento pasará a ser de gestión directa municipal o si se apostará por una concesión nueva. El actual plazo de explotación entró en vigor el 18 de marzo de 1977 y el acuerdo establece un plazo de 50 años.

Dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el aparcamiento tiene un papel estratégico, ya que permite dejar el coche cerca del centro y, así, ir de compras o de turismo facilitando la carga y descarga.

Les propuestas que tiene sobre la mesa el Ayuntamiento encajan con las peticiones que comerciantes y vecindario han compartido en el pasado. En febrero del 2025, el propietario de Cottoni y representante del Tomb de Reus, Toni Cano, apuntaba que era necesario «mejorar las instalaciones y la iluminación» para dotar el parking de un aspecto «renovado». Además, sugería que se tenían que combinar unas plazas de rotación con la reserva de espacio para vecinos y trabajadores, señalando que, además, se tenía que facilitar la tarea de los transportistas.

Los residentes del entorno se expresaban en direcciones similares. Coia Guiu, de la Plataforma per a la Convivència del Nucli Antic de Reus, remarcaba que lo tendrían que poder aprovechar los vecinos, los negocios y las personas que vayan a comprar al núcleo de la ciudad, de forma que apostaría por la combinación entre una cierta rotación y un abono especial para residentes y trabajadores.

Lo que sí que tiene claro el consistorio es que habrá que adaptar el dimensionado de las plazas «porque las actuales son demasiado pequeñas dado el tamaño de los coches de hoy día». En estos momentos, el parking de la plaza de Prim está conformado por cinco plantas y 342 plazas —con 4 para personas con problemas de movilidad, 9 para motocicletas y 10 para vehículos eléctricos. Además, está previsto incorporar complementos como una zona de aparcamiento de bicicletas, lavabos públicos o taquillas inteligentes -lockers- de paquetería logística para dejar y recibir compras.

Hay que recordar que, en el interior de la ZBE, también se está ultimando el parking soterrado del Complejo Riera —la antigua Hispania—, que presentará 340 plazas distribuidas en tres plantas y que se incorporará a la red de aparcamientos municipales. Incluirá puntos de recarga para vehículos eléctricos.