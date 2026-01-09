Reus estrena tarifas de aparcamiento: pagarás 4,50 euros como máximo y podrás entrar y salir de la ciudad

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Desde el 1 de enero los usuarios de los parkings municipales de Reus pueden disfrutar de un precio que no superará los 4,50 euros durante todo el día. Esta tarifa, promocionada con el lema «Aparca y vuelve a aparcar», se aplicará aunque la persona salga y vuelva a entrar al parking o aparque el vehículo en otro parking municipal de la ciudad. Hasta ahora, cada entrada y salida comportaba un nuevo pago. Ahora bien, para beneficiarse de la medida se tiene que estar vinculado al servicio de la VÍA P a través de la aplicación móvil MOT:Aparcar, que permite acceder a los parkings municipales con lectura de matrícula y pago automático. En el caso de los tiques físicos, que se tienen que pagar en el cajero automático, no se aplicará la nueva tarifa. Los interesados se tendrán que descargar la aplicación en sus dispositivos móviles desde Google Play o la App Store, registrarse como usuario y su vehículo y activar el servicio en la pestaña de la VÍA P.

Una medida que, tal como apunta el presidente de Reus Mobilitat i Serveis y concejal de Vía Pública del Ayuntamiento de Reus, Daniel Marcos, llega en un contexto de alta demanda de los parkings municipales y con el inicio de la aplicación de la zona de bajas emisiones, en qué el uso de los parkings municipales son una de las principales exenciones para los usuarios. «En este tiempo la VÍA P no ha parado de crecer y cerramos en el 2025 con más de 125.000 usuarios registrados, 167.000 vehículos activados y cerca de 800.000 estancias realizadas en nuestros aparcamientos», hace valer al concejal. Estos datos suponen que más del 32% de los vehículos con tique de rotación utilizan el nuevo sistema.

«Nuestro objetivo es hacer más ágil la entrada y salida de los aparcamientos, evitar las colas en los cajeros y mejorar la movilidad urbana», afirma al concejal. Además, defiende que es una herramienta «fundamental» por conseguir una entrada más ordenada de los vehículos en el centro de la ciudad y reduciendo la presión en los viales. «Queremos dirigir los coches, por un lado a los parkings disuasivos en el exterior, pero para aquellos que quieran entrar a la trama urbana les queremos motivar a hacer uso de la red urbana de aparcamientos», comenta. Una red que está a la espera de crecer con la futura incorporación del parking municipal de la Riera, con 300 plazas. Este será el undécimo equipamiento con el cual se ofrecerán en toda la ciudad más de 4.700 plazas.

El parking de La Feria Centro Comercial disfrutará de un nuevo abono mensual

Abono de La Fira

Por otro lado, Marcos también ha anunciado que se ha puesto en marcha un nuevo abono de 12 horas para aparcar al parking de La Feria Centro Comercial. Según explica el presidente de Reus Mobilitat i Serveis, se ha querido dar respuesta a una demanda recibida desde varios grupos interesados, como trabajadores de La Fira, de empresas cercanas o vecinos. Este abono tendrá un precio de 58 euros mensuales. Ahora bien, los abonados tendrán que aparcar siempre que sea posible en la planta —2 del aparcamiento. Se pueden consultar todas las tarifas y abonos a través de la página web www.reusmobilitat.cat.