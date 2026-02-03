El Ayuntamiento de Reus trabaja para desplegar lavabos públicos en zonas donde no hay

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La escasez de lavabos públicos es un problema que sufren buena parte de las ciudades y, en concreto, sus ciudadanos. Reus no es la excepción. Para revertir la situación, el Ayuntamiento está trabajando para ampliar las opciones que puede facilitar a la población en caso de necesidad en ubicaciones donde, en la actualidad, no hay alternativas viables. Eso implica la posibilidad de desplegar módulos en la vía pública —sea con un modelo más moderno, como los que se limpian solos, o menos— o reforzar la comunicación y señalización de los espacios que ya hay habilitados para este uso. «Se está trabajando en el proyecto para desplegar algunas unidades de lavabos públicos este 2026, como también reforzar la comunicación de todo lo que tenemos a escala de equipamientos desplegado en la ciudad», confirman fuentes municipales.

La acción consta de partida económica en el plan de inversiones vigente (75.000 euros) y está incluida en el Plan de Acción Municipal (PAM) del presente mandato, en el que se indica un porcentaje de ejecución del 38%. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus, Marcos Massó, expresa que es una «buena idea» y «primordial para la convivencia». «Hay mucha gente que tiene una cierta edad y, así, podrá estar contenta y tranquila que, en caso de necesidad, siempre tendrán una opción», asegura.

Asimismo, se tiene que acordar de que en lugares como el Palau Municipal, los centros cívicos o los aparcamientos soterrados ya hay en estos momentos lavabos a los que se puede acceder en caso de necesidad. No obstante, Massó analiza que «a mucha gente les da vergüenza pedir entrar», independientemente de si se habla de instalaciones municipales o de establecimientos privados como bares, cafeterías o supermercados, agravio que se multiplica si están cerrados con llave. «Son complicaciones que, cuando uno tiene una necesidad de ir al lavabo, no quiere empezar a pedir favores», apunta. Por eso, opina que instalar módulos sería una «buena idea para que la gente pueda estar más tranquila». «Un día lo harán», confía.

La petición de la ciudadanía para que se instalen lavabos públicos no es precisamente una novedad. Massó recuerda que es «un tema que se ha hablado más de una vez» y, de hecho, uno de los grandes proyectos escogidos en los Presupuestos Participativos del 2022 correspondió a la cuestión. Con una inversión estimada de 150.000 euros y 250 soportes explícitos, los que los proponían definían que la actuación consistiría en «dotar en la ciudad de lavabos públicos gratuitos y adaptados a las personas mayores». Según el portal web Reus Participa, se encuentra en fase de redacción del proyecto por parte del equipo técnico.