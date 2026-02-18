Casa Navàs sigue batiendo récords: más de 54.000 visitantes el 2025

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Casa Navàs sigue batiendo récords año tras año. El edificio modernista cerró el 2025 con más de 54.000 visitantes, un 5,7% más que en el 2024. «La Casa Navàs sigue siendo un atractivo cultural de primera línea», valoró la responsable del equipo de guías, Pilar Rubio, que subrayó el objetivo «de acercar la gente a la cultura y el patrimonio».

La mayor parte del público es de proximidad. Cataluña es el origen de más del 50% de los visitantes, con un papel destacado de los barceloneses y de los reusenses. No obstante, cada vez vienen más turistas. El individuo internacional supera el 25%, siendo Francia el principal país emisor, seguido de Alemania. En el caso de residentes en otros puntos de la geografía española, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid encabezan la clasificación, seguidos por Aragón, Andalucía y el País Vasco.

Rubio destacó que los resultados, ya consolidados, responden al hecho de que el complejo del arquitecto Lluís Domènech i Montaner es «una obra de modernismo en mayúsculas» y que su visita es «como si hicieras un viaje en el tiempo». «El producto está y es excelente, pero se valora mucho la experiencia que pasas en la casa», comentó. En esta línea, compartió que se conoce la casa con el oído, gracias al conocimiento de los guías, y los ojos.

Rubio: «La Casa Navàs sigue siendo un atractivo cultural de primera línea»

Con relación al perfil de visitantes, la responsable del equipo de guías apuntó que cada vez son más de carácter cultural, es decir, que no responden a un turista que visita la playa y la Costa Dorada y que acaba en la Casa Navàs por casualidad. «Casi todo el mundo sabe qué viene a ver», señaló. Aunque el verano concentra el mayor volumen de gente del año, especialmente en lo referente a curiosos provenientes del extranjero, durante el resto de meses aflora el turismo nacional, concentrado en fines de semana o con visitas de escolares y personas mayores. Además, se trabaja para fomentar la desestacionalización con la oferta de experiencias diferentes.