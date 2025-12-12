Publican un libro para "revivir" una visita a la Casa Navàs

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El escritor Raimon Portell es el autor de La Casa Navàs, una nueva obra que busca «poner la miel en la boca» a quien no haya entrado en el edificio modernista de Lluís Domènech y Montaner y ofrecer la posibilidad de «llevar-te un recuerdo para poder revivirlo» a sus visitantes.

El volumen compila fotografías —del interior y el exterior— e historias que relatan el proceso que ha vivido el inmueble, desde su concepción hasta la actualidad. Recuerda vivencias como la propiedad dio «carta blanca» al arquitecto para que «hiciera lo que le viniera a gusto», con la única condición que los bajos tenían que ser una tienda y ocupar toda la finca. ¿«Qué problema tiene eso? Cualquier casa o palacio que se construyera tenía que tener un patio y Domènech y Montaner lo integra dentro de la casa», compartió Portillo en la presentación del libro. Tampoco olvida el estallido de una bomba en la calle de Jesús, que provocó la caída del capcer y la torratxa.

La Casa Navàs estará en venta en las librerías de Reus y en el complejo modernista, por un precio de 15 euros. También se está hablando para que llegue fuera de la ciudad. Habrá disponibles dos versiones, una en catalán e inglés y la otra en castellano y francés.

El autor relató que ha sido «un lujo» preparar los ejemplares. «Es casi un milagro que la casa se haya mantenido desde el momento que se acabó hasta ahora con todo el mobiliario que se pensó en su lugar», afirmó. En su caso, conoció la Casa Navàs a raíz de la obra Casa Navàs y el modernismo del sur de Cataluña, de Josep Maria Buqueras, en que tuvo ocasión de colaborar. «Que yo sepa, un conjunto así de una casa particular que se haya mantenido no conozco más», expresó. La comparó con la Villa Tugendhat, de Ludwig Mies van der Rohe, en Brno (República Checa). Construida en torno a 1930, ha sido renovada para recuperar el aspecto original, dado que, durante décadas, fue objeto de reformas para adoptar funciones como una escuela de danza o un centro de rehabilitación para niños. La diferencia es que aquí no ha habido que reconstruir: sí arreglar, restaurar, limpiar; se ha hecho mucho trabajo, pero no conozco otra casa como esta que se haya mantenido», cerró Portell.