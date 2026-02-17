La Expo-Provecho llena la plaza Prim para recuperar fuerzas después del Carnaval

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Después de días intensos de Carnaval donde todo el mundo ha acabado bien baldado, hay que volver a recuperar fuerzas como si fuera Jueves Lardero. Por este motivo, la plaza Prim acogió una vez más l'Expro-Profit, donde por un precio asequible cualquier interesado se podía poner las botas hasta la hora de comer. Sólo llegar a la plaza ya atraían los olores de las diferentes propuestas por parte de las entidades y comparsas implicadas, mezclado con el olor inconfundible de carne a la brasa. Tocino, longaniza, migas, coca de espinacas y con provisión, chorizo o judías, entre otras propuestas llenaban las mesas largas colocones para que los centenares de personas que se detenían cogieran bastante en un lunes de resaca. Todo bajo la atenta mirada de la estatua de Gaudí, todavía disfrazada con motivo de las fiestas de Carnaval en la ciudad. Todo acompañado y amenizado con música, el momento álgido fue a partir de las 12 horas, en las que era prácticamente imposible atravesar la plaza sin tener que dar la vuelta.

De esta manera, el arrebato del Carnaval llega a su final y entra en su etapa final, con el velatorio de la Reina Carnaval que se llevará a cabo hoy martes a partir de las 18 horas en el Centro Cultural El Castillo. Mañana, Miércoles de Ceniza, tendrá lugar por la noche la interpretación íntegra del Baile de la Cuaresma y de las Set Virtuts y la crema del Brazo Incorrupto.