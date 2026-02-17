Noite 13: «Dicen que sin una discográfica no puedes vivir de la música y hemos demostrado que no es así»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

¿Cómo empezaste a cantar?

«Sufrí acoso escolar cuando era pequeño y me llegaron a cambiar de escuela. Entonces, la única cosa que tenía como refugio era la música y empecé a escribir con 13 o 14 años. Empecé así, intentando olvidar lo que yo sufría porque tampoco se lo explicaba a mi familia, era una cosa que me servía para sacar lo que tenía dentro. Hacía freestyle en el papel como digo yo, que salga lo que salga».

Pero no se quedó en una cosa que hacías de pequeño.

«No. Empecé a cantar en inglés, porque me gustaba mucho el rap en inglés y escuchaba mucho a Eminem o 50 Cent. Y con dos años cantando en inglés me invitaron a una Batalla de Gallos, que yo no tenía ni idea de lo que era y sólo entrar tiré una letra en inglés sin tener ni idea que tenía que improvisar ni nada del freestyle. No sabía ni que nos teníamos que insultar, no me gusta insultarme con otros. Pero continué y me apunté a la Batalla de Gallos de Red Bull y empecé a entrenar con una página web que tenían, que lo hacías con otras personas, y quedé primero de la clasificación que había. Tenía 16 años y me invitaron a participar en la Red Bull, delante de 10.000 personas en Barcelona. Estaba flipando».

¿Cómo continuó?

«Desde entonces han pasado 12 años y han pasado un montón de cosas. Estuve en un grupo de raperos, me fichó una discográfica e hicimos una gira por América Latina, pero nunca acababa de dar el salto. Durante 6 años estuve estancado en 12.000 seguidores. Me dijeron que sin una discográfica no puedes vivir de la música, pero hemos demostrado mi familia y yo que no es así. Ahora tengo más de un millón sumando todas las redes que permiten a una persona como yo poder expresarse y compartirlo sin intermediarios».

¿Cómo lo hiciste?

«La receta del éxito es tener un plan. En mi caso fue salir a cantar en la calle cada día, sin excusas, aunque llueva o lo que sea, grabarlo todo y subir un vídeo día tras día. Estuve 21 días subiendo un vídeo diario cantando yo en la calle, estuviera donde estuviera. Incluso, estaba trabajando de repartidor de paquetes y en la furgoneta también grababa. Entonces, cada vez que iba colgando un vídeo perdía seguidores, era increíble, pero al día 21 se hizo viral con un millón de visitas y a partir de aquí todo fue hacia arriba. Entré en la rueda».

¿Cuál fue el vídeo?

«Fue un vídeo en que de cantar por la calle conocía a un señor mayor y aquel día me lo encontré, le canté un poco y él bailó, así todo de buen rollo y se hizo viral».

Desde entonces ha cambiado tu vida.

«Sí. Un día un negocio de l'Aldea me dijo que me pagaba 300 euros por una publicidad. Me di cuenta de que se podía hacer dinero con eso. Tengo un caso en que un negocio subió a 15.000 seguidores en sus redes sociales por un vídeo mío. O gente que me contrata para que le haga una canción para dedicarle a alguien».

Eso te permite vivir, pero imagino que también tienes un lado artístico.

«Totalmente. Hago música desde los 14 años y es lo que más me importa, me encantaría hacer discos y conciertos. Y en eso somos un equipo entre yo, mi pareja, mi hermana y mi cuñado y aquí no entra ningún mánager extraño que intente convertirme en alguna cosa que no soy e intente hacer una imagen falsa mía; ni tengo un cochazo ni ropa cara. Por ejemplo, yo quiero seguir estando conectado con la calle, por muchos seguidores que tenga».

Dices que no te gusta insultar, pero en el rap o el reguetón se han puesto de moda letras bastante violentas. ¿Cómo lo ves?

«Lo respeto y me parece bien que lo hagan, pero yo quiero hacer letras conscientes, de amor, de autoestima y seguro de que hay gente dispuesta a escucharlo. Quiero poner de moda el buen rollo, creo que es necesario en el mundo de la música».