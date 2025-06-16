Reus hace ‘freestyle’: ideas únicas que no se repetirán

Uno de los momentos del encuentro, que tuvo lugar en la calle de Martí NapolitàTjerk van der Meulen

Joel Prieto avisaba nada más empezar: «Son ideas que no se repetirán porque son únicas». En las puertas del Casal Despertaferro, media docena de raperos estuvieron improvisando hacia tras hacia encima una base musical. Les ideas fluían —cada uno, con su intransferible flow- y se intentaba articular un mensaje coherente y contundente buscando la rima.

¿La dificultad? No había nada escrito, todo era freestyle. Los MC se lanzaban a la piscina con la mente en blanco; el público celebraba sus aciertos, seguía la rítmica batuta con los brazos, y aplaudía todavía más fuerte los errores para evitar que los participantes se hundieran en la vorágine. Poco a poco, más de uno se atrevió a unirse a la fiesta y a articular uno o dos compases.

«A mí el rape me salvó la vida», expresaba Prieto. Es miembro de Versembrant, una propuesta educativa que acerca el arte urbano y la filosofía del hip-hop a las escuelas para fomentar la conciencia crítica entre la juventud y trabajar valores como la inclusión. «Es una realidad que la creación artística nos aleja otras dinámicas más autodestructivas y tóxicas», se sinceraba el rapero reusense. La música «es democrática y es para todo el mundo».

Con el objetivo de fomentar los encuentros para improvisar rimas en catalán nació el colectivo Raplegats. «Había mucho free en castellano, muchas competiciones, como Red Bull, FMS o Gold Battle, y veíamos que en catalán no se estaban haciendo», reflexionaba Markus FM, organizador de la entidad.

Fue diciembre del 2021 que una docena de raperos se reunieron por primera vez y ya han visitado ciudades como Manresa, Lleida y Gerona. Ayer, era el turno de Reus. «Manos arriba, manos arriba toda la gente, como si eso fuera un atraco», clamaba Markus FM para dar el pistoletazo de salida a la jornada de micrófono abierto.

Lluís aseguraba que los asistentes «están disfrutando del momento y haciendo con nosotros el experimento». Un participante añadía que «podría estar así todo el día, hasta que se me acabara la...». Prieto, conocido también por su proyecto Fetiche 13, se atrevía a afirmar que «hoy rapiña incluso la Sandra Guaita». En su caso, «lo pone en el DNI».

El encargado de seleccionar a los beatos era DJ Alar, de Raplegats, el «más simpático» y le dicen «el pluriempleado» porque también se atrevió a improvisar unas rimas. «M'encanta el free porque es mi vida, como el hip-hop, eso es una alternativa», se sinceraba.

La primera serie era de hacia libre. La segunda ronda iba a ser un 8x8 y, de fondo, se oyeron referencias populares a personajes insignia como el Pokémon Magikarp que, a pesar de su movimiento estrella, no salpica.

La jornada de freestyle fue organizada en el marco de la Fiesta Mayor Alternativa que ha programado el Casal Despertaferro para celebrar los días señalados en el calendario reusense «de una manera más participada», con actos «populares y gratuitos», tal como explicó Ricard Aragonès.

En la agenda, hay citas como el bingo chismorreo musical, el viernes 20 de junio, con La Hora Violeta; el Orgullo Crítico, a cargo de H2O, el colectivo LGTBI+ del Camp de Tarragona (21 de junio), el Corre Banyes, del Buey de Reus (25 de junio, desde la plaza del Porrazo), la tradicional cena de buey y arroz (27 de junio, en la plaza de Anton Borrell) o la cena de Completes, que tendrá lugar una vez acabe los truenos (28 de junio).