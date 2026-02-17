Lunes Santo acogerá la nueva Procesión de la Compasión y la Misericordia en Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Cofradía de la Verónica estrenará la Solemne Procesión de la Compasión y la Misericordia por el Lunes Santo, el día 30 de marzo, de este 2026. Una celebración donde, como destaca la presidenta de la Cofradía, a Maria Victòria Gigante, se verá representada la «compasión en el gesto valiente y tierno de la Verónica que seca el rostro de Cristo en el camino del calvario» y «la Misericordia, expresión suprema del amor de Cristo.» Concretamente, la procesión contará con dos pasos; el de la Verónica y el Sant Crist dels Pares Paüls.

Previamente, aquel mismo día a las 19 horas la Danza de la Muerte saldrá desde Sant Isidre i Santa Llúcia, acompañada de Clau de Volta Ministrils de la Verónica. Bailará delante de la sede de los Campesinos y, entonces, seguirá hacia las Peixateries Velles, enfilará el callejón de Sant Pere y continuará por las calles de Sant Pere Apòstol, del Hospital, de la Presó. De allí irá hacia el Pañol, calle de las Galanes y hasta la plaza del Mercado. A las 20 horas será cuando empiece, desde la Parroquia de Sant Joan, la Cofradía de la Verónica su solemne procesión, en la que seis caballos abrirán a la comitiva. El Coro de Arezzo acompañará musicalmente mientras se recorren las calles Sardà i Cailà y Sant Joan hasta llegar a la Casa March, donde se entregará el estandarte y el guion infantil. Desde allí el Paso de la Verónica se incorporará a la procesión, acompañada por el Coro Joven del Schola Cantorum de los Amigos de la Catedral de Tarragona e irán hasta la plaza Prim, descenderán por el arrabal de Jesús y torcerán por la calle Jesús para llegar finalmente a la plaza del Mercado, donde los dos itinerarios se encontrarán delante de la casa consistorial.

La Danza de la Muerte saldrá desde Sant Isidre i Santa Llúcia, a arrabal de Robuster

Desde allí continuarán juntos por la calle de Monterols, plaza de Prim, calle Llovera, plaza del Pintor Fortuny, avenida Prat de la Riba y hasta volver a la Parroquia de Sant Joan, donde se realizará el último baile de la Danza. La procesión finalizará con una plegaria comunitaria y la adoración de la Imagen del Sant Crist. La presidenta de la Cofradía califica el acto como «un proyecto colectivo, un compromiso con la fe, con la tradición y con la ciudad» Por otro lado, se han programado todo tipo de actos previos durante marzo para conocer más sobre la Danza de la Muerte o la cocina de Quaresma.