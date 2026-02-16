Un estudio de la URV vincula la vitamina K durante el embarazo con un mejor desarrollo cognitivo infantil

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un estudio liderado por la Universidad Rovira y Virgilio (URV) aporta nuevos datos sobre la relación entre la nutrición materna y el desarrollo de los niños. La investigación asocia una mayor ingesta de vitamina K durante el embarazo con mejores resultados en el neurodesarrollo infantil, en un análisis hecho a partir de más de un millar de madres y sus bebés. Se trata de la primera evidencia disponible que examina específicamente el papel de la vitamina K1 (fil·loquinona) en este ámbito.

La vitamina K es conocida principalmente por su función en la coagulación sanguínea, aunque también participa en procesos vinculados al metabolismo de la glucosa y la insulina, así como en mecanismos antioxidantes y antiinflamatorios. Presente en verduras de hoja verde y aceites vegetales, hasta ahora no se había estudiado su posible relación con el desarrollo neurológico infantil ni existían recomendaciones específicas para mujeres embarazadas.

La investigación ha sido encabezada por Mònica Bulló, directora del grupo en Nutrición y Salud Metabólica de la URV y del Centro de Investigación TecnATox, y por Jordi Júlvez, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgilio (IISPV), en colaboración con ISGlobal. Los resultados se han publicado en la revista científica Pediatric Research.

El estudio se basa en el análisis de 1.080 mujeres embarazadas y sus hijos de la cohorte BiSC. Para calcular la ingesta de vitamina K, las participantes respondieron un cuestionario de frecuencia alimentaria con 114 ítems. Posteriormente, se evaluaron varias dimensiones del desarrollo infantil —como la cognición, el desarrollo socioemocional y físico, la comunicación y el comportamiento— en diferentes etapas de crecimiento.

Los resultados muestran que una ingesta más elevada de vitamina K por parte de las madres se asocia con puntuaciones superiores en el desarrollo global de los niños, así como con mejoras concretas en habilidades cognitivas y en el desarrollo físico. Además, el estudio apunta que duplicar las recomendaciones actuales establecidas para la población general podría relacionarse con mejores competencias de comunicación y lenguaje expresivo en los niños.

Los investigadores remarcan que se trata de un estudio observacional y que, por lo tanto, no permite establecer una relación de causalidad directa. Sin embargo, consideran que los resultados abren nuevas líneas de investigación sobre el papel de la nutrición materna en el desarrollo neurocognitivo durante la primera infancia. Según Mònica Bulló, las evidencias sugieren que la vitamina K podría tener un efecto beneficioso y, en el futuro, contribuir a definir recomendaciones dietéticas específicas para mujeres embarazadas.