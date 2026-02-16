El PP reclama medidas urgentes en los tramos con más accidentes de la T-11 en Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha vuelto a poner el foco en la seguridad de la T-11 a su paso por Tarragona y ha reclamado actuaciones inmediatas a los dos tramos identificados como puntos negros. La diputada Elisa Vedrina ha registrado a una batería de preguntas en el Gobierno de España y al Ministerio de Transportes para exigir transparencia, inversiones concretas y un calendario de ejecución para los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) incluidos en el Catálogo 2024.

Desde la T-11 este lunes por la mañana en el barrio de Parc Riuclar de Tarragona, el PP ha explicado que esta vía, que conecta Tarragona con Reus, presenta dos tramos incluidos en el catálogo TCA del 2024, a su paso por Las Gabarras y en el acceso del barrio de Torreforta de Tarragona con un total de 171 accidentes de diversa gravedad. «Estos tramos concentran una de las situaciones de siniestralidad más preocupantes de la provincia y se encuentran entre los focos de accidentalidad más relevantes de España. El aumento de la peligrosidad pone de relieve una seguridad vial insuficiente y un estado de conservación que no se ajusta a la exigencia de una vía con una intensidad de tráfico tan elevada», ha manifestado Vedrina.

Los populares han registrado una batería de preguntas en el Gobierno y en el Ministerio de Transportes para saber qué actuaciones se han llevado a cabo, cuáles hay previstas en materia de inversión en conservación y explotación en estos dos puntos de la T-11, los plazos de ejecución de las actuaciones y si se ha señalizado siglos puntos como TCA. Además, se ha pedido el desglose técnico con los datos concretos de accidentalidad con víctimas, la intensidad diaria y características geométricas de la vía, así como análisis de rizo relativo y estudio de tráfico.

«Es elemental conocer el detalle técnico de estos tramos que representan un peligro directo a los tarraconenses. La seguridad vial no puede quedar subordinada a la inacción ni a la falta de planificación. El Gobierno tiene que explicar qué ha hecho hasta ahora, qué actuaciones prevé impulsar y con qué recursos piensa ejecutarlas. La red ferroviaria ha sufrido una desatención evidente en los últimos años; no podemos permitir que la red vial siga el mismo camino», ha concluido Vedrina.