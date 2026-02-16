Diari Més

La cervecería de Reus que cambia de manos tras 25 años: su propietario se jubila

El local, situado en el centro de la ciudad, seguirá ofreciendo su carta de cervezas y tapas a los clientes

Imagen de la cervecería Travelin de Reus.

Imagen de la cervecería Travelin de Reus.Cedida

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas RamírezRedactor

La cervecería Travelin, situada en la calle Batan de Reus, inicia una nueva etapa tras 25 años bajo la dirección de Joaquim Tamayo, según ha informado reusdigital. El propietario se jubila y deja el negocio en manos de un nuevo responsable, garantizando así la continuidad del servicio que los clientes conocen.

El nuevo propietario del Travelin mantendrá a su trabajadora en activo, de manera que la atención seguirá siendo la misma que durante todos estos años.  Joaquim Tamayo ha explicado que esta transición le permitirá dedicarse a sus otras pasiones, especialmente el arte y la música.

