Reus acoge una nueva edición de Camins de FP para orientar el futuro profesional

Reus volverá a situarse en el centro de la Formación Profesional del Campo de Tarragona con la celebración de Camins de FP los días 18 y 19 de febrero. La feria, de entrada libre, se dirige a estudiantes, familias, a personas trabajadoras en activo o en situación de paro, así como a profesionales y organizaciones interesadas en conocer las diferentes opciones formativas y de inserción laboral.

Impulsada por la Concejalía de Empresa Formación y Trabajo a través de Mas Carandell y la concejalía de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Reus, y de carácter itinerante, este año tendrá lugar en FiraReus Events, con un horario de 9.30 a 19 horas los dos días. Se espera superar las 2.000 visitas y consolidarse como el espacio imprescindible para descubrir oportunidades professionalitzadores.

Aunque este año está liderada desde Reus, Camins de FP cuenta con la coorganización de los ayuntamientos de Tarragona, Cambrils, Valls, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el Consejo Comarcal de la Conca de Barberà, la Diputación de Tarragona, los Servicios Territoriales del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya y del Servicio Público de Ocupación de Cataluña y la Dirección provincial del Servicio Público de Ocupación Estatal.

Camins de FP, tendrá más de 40 expositores de centros formativos públicos, concertados y privados que imparten ciclos de formación profesional, programas de formación e inserción, certificados de profesionalidad y cursos de formación profesional para el empleo, así como de empresas, con un espacio personalizado denominado espacio emprendida y con una presencia activa en las diversas actividades.

La edición 2026 cuenta con el patrocinio de la Diputación de Tarragona, el Puerto de Tarragona, la Cámara de Comercio de Reus, BIC Graphic Europe de Tarragona, Europastry de Sarral y FIRMO de Reus

La ampliación importante del espacio: la feria ocupará 3.350 m² interiores, permitiendo reunir en un único recinto todos los expositores y las actividades prácticas. Habrá 54 estands, una zona de orientación profesional individual, un espacio de charlas para grupos, una zona de proyecciones audiovisuales, el espacio empresa, el escenario central Talento FP para actividades diversas relacionadas con la FP y el espacio Experimenta FP dedicado en talleres prácticos.

Y que la mañana del jueves, acogerá el II Concurso de Construcción para Estudiantes de Cataluña, patrocinado por la Confederación Catalana de la Construcción y organizado por el Gremio de la Construcción del Baix Camp y FOCONTA.

Ponencias técnicas de primer nivel

Miércoles 18 de febrero a las 12 h: 'Tendencias 2026 del mercado de trabajo', a cargo de Àngel Tarriño , coordinador del Observatorio de la FP de la Fundación BCN FP.

, coordinador del Observatorio de la FP de la Fundación FP. Jueves 19 de febrero a las 16 h: 'Los retos de la FP Dual en un mundo cambiante', impartida por Oriol Homs , sociólogo investigador y asesor en formación y mercado de trabajo.

Y un programa lleno de actividades inspiradoras

Entrevista con Gessamí Caramés , chef, barista , escritora y copresentadora del programa Cuines 3Cat .

, chef, , escritora y copresentadora del programa . Tertulia con exalumnos.

Actividad-concurso para estudiantes organizada por el equipo de orientadoras profesionales.

Una amplia programación de talleres prácticos y actividades en torno a itinerarios formativos profesionales.

Presentaciones de empresas del territorio sobre búsqueda de talento en la FP y casos de éxito de exalumnos.

El acto institucional de inauguración tendrá lugar el miércoles 18 de febrero a las 10 h, presidido por la Alcaldesa de Reus. Acto seguido, las autoridades realizarán una visita a los diferentes espacios de la feria.